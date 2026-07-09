Erdogan offre un cadeau insolite après le sommet : les dirigeants européens ont eu du mal à le conserver

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Le président turc Recep Tayyip Erdoğan aurait offert des pistolets gravés et des munitions aux dirigeants de l'Union européenne et de certains pays européens après le sommet de l'OTAN à Ankara.

Selon des sources de Reuters, ce cadeau diplomatique visait à démontrer les capacités de l'industrie de défense turque, tout en créant une situation délicate pour les responsables européens sur le plan juridique et logistique.

Le cadeau a été remis aux dirigeants européens

Selon les rapports, parmi les destinataires figurent la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen António Costa et d'autres dirigeants européens.

Le service de sécurité de Costa a saisi les armes pour inspection. Les responsables européens ont souligné que la Belgique applique des règles strictes sur la circulation des armes, rendant peu probable que Costa et von der Leyen puissent conserver ces cadeaux personnellement.

Certains dirigeants ont laissé le cadeau en Turquie

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chef du gouvernement néerlandais Rob Jetten ont décidé de laisser les pistolets en Turquie.

Un porte-parole du gouvernement néerlandais a confirmé que l'arme offerte à Jetten a été laissée à l'ambassade à Ankara.

Que voulait montrer la Turquie par ce geste ?

Selon les observateurs, ce cadeau diplomatique inhabituel pourrait avoir été choisi pour souligner le développement de l'industrie de défense turque et le statut du pays en tant qu'exportateur majeur d'armes à feu.

Cependant, en pratique, ce cadeau est devenu une question complexe pour de nombreux participants, car les règles d'importation, de stockage et d'enregistrement officiel des armes sont très strictes dans les pays européens.

Le sommet de l'OTAN s'est tenu à Ankara

Le sommet de l'OTAN a eu lieu les 7 et 8 juillet au complexe présidentiel de Beştepe, dans la capitale turque.

Les dirigeants des 32 pays de l'alliance, ainsi que des délégations d'autres États, y ont participé. António Costa et Ursula von der Leyen représentaient l'Union européenne.

Le cadeau diplomatique fait polémique

Habituellement, des cadeaux symboliques sont offerts aux dirigeants après les sommets. Mais cette fois, le cadeau est devenu un sujet de discussion en raison de sa nature et de ses conséquences juridiques.

Cette initiative d'Erdoğan visait peut-être à démontrer la puissance industrielle de la Turquie, mais pour les dirigeants européens, la question principale était : où et comment conserver un tel cadeau ?