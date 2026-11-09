Un bébé de 3 mois voit sa mère pour la première fois avec des lunettes (vidéo)

·4·Monde
Un bébé de 3 mois voit sa mère pour la première fois avec des lunettes (vidéo)

Une vidéo concernant Metehan, un bébé de trois mois né avec un problème de vision congénital, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Lorsque le bébé a porté ses lunettes de correction 23 pour la première fois, il a regardé sa mère avec tendresse. Son regard sincère a fait fondre le cœur de nombreux utilisateurs.

La vidéo montre l'état du petit après avoir mis ses lunettes et les moments où il regarde sa mère. Cette séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux le 7 novembre et a été visionnée plus de 2 millions de fois en peu de temps.

Il n'existe actuellement aucune information officielle indépendante sur le problème de vision du bébé, la dioptrie exacte des lunettes ou le lieu précis où la vidéo a été tournée. Cependant, le fait que la mère s'adresse à son enfant en turc dans la vidéo laisse supposer que l'événement a pu se dérouler en Turquie.

MetehanTurquieRéseaux SociauxDéficience VisuelleÉmotion
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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