Trump annonce de nouvelles routes pétrolières alternatives au détroit d'Ormuz (vidéo)

La tension géopolitique autour du détroit d'Ormuz a soulevé une nouvelle question pour le marché mondial de l'énergie : est-il possible de réduire la dépendance à cette voie maritime stratégique pour le transport du pétrole ?

Le président américain Donald Trump affirme que de nouveaux pipelines et routes terrestres permettant de contourner Ormuz apparaissent au Moyen-Orient. Il a notamment mentionné une route passant par la Syrie.

« De nombreuses alternatives au détroit d'Ormuz sont en train d'être créées. Ormuz n'est plus ce qu'il était », a déclaré Trump.

Derrière cette déclaration se cachent des changements géopolitiques et économiques bien plus vastes qu'une simple question de transport.

1. À quelle route Trump fait-il référence ?

Trump a souligné que la route terrestre passant par la Syrie est déjà opérationnelle. Selon lui, des camions-citernes circulent déjà sur le territoire syrien.

Cette information est confirmée par des sources indépendantes : selon le Washington Post, des milliers de camions-citernes circulent chaque jour depuis le sud de l'Irak vers le port syrien de Baniyas. Cet itinéraire s'est intensifié face aux perturbations du transport via Ormuz.

En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un projet futur — une route terrestre alternative est déjà en phase de test.

2. Le plus grand projet : un pipeline de l'Irak vers la Syrie

La partie la plus importante du plan de transport d'énergie via la Syrie est le projet d'un nouveau pipeline pétrolier.

Selon les informations disponibles, il est prévu de construire un pipeline reliant la région de Bassora en Irak au port de Baniyas, sur la côte méditerranéenne syrienne.

Indicateur Informations sur le projet Itinéraire Bassora — Baniyas Distance Environ 1 600 km Coût prévu Environ 5,7 milliards de dollars Capacité Jusqu'à 2 millions de barils par jour Objectif principal Contourner Ormuz pour atteindre la Méditerranée

Selon le Washington Post, le projet devrait être réalisé par un consortium dirigé par Chevron, et la construction pourrait durer au moins deux ans et demi.

C'est pourquoi ce pipeline n'est pas une solution immédiate capable de remplacer totalement Ormuz à court terme.

3. Pourquoi l'importance de la Syrie a-t-elle soudainement augmenté ?

L'atout principal de la Syrie est sa situation géographique.

Le pétrole provenant de la région du golfe Persique peut être acheminé par voie terrestre vers la Syrie, puis vers les ports de la Méditerranée.

Cela permet de ne pas limiter l'exportation de pétrole au seul détroit d'Ormuz.

Le gouvernement syrien promeut également l'idée de faire du pays un centre de transit au Moyen-Orient. Au-delà du pétrole, des plans de développement des chemins de fer, des routes et d'autres infrastructures logistiques sont en discussion.

4. Est-il possible de remplacer complètement Ormuz ?

Il est difficile de répondre par un « oui » catégorique pour le moment.

Le détroit d'Ormuz occupe une place extrêmement importante dans le système énergétique mondial. D'énormes volumes de pétrole et de gaz y transitent.

Les pipelines ne peuvent pas absorber instantanément les volumes colossaux transportés par voie maritime.

De plus, les nouveaux projets eux-mêmes peuvent faire face à des problèmes de sécurité, de financement, d'infrastructure et de stabilité politique. La route du pipeline via la Syrie présente également des défis sérieux en matière de sécurité.

5. D'autres routes alternatives apparaissent également

La situation à Ormuz a renforcé l'intérêt pour de nouvelles routes logistiques, non seulement en Syrie, mais aussi dans d'autres régions.

Par exemple :

le volume de transit via le port jordanien d'Aqaba a considérablement augmenté ;

certains importateurs de pétrole se tournent vers un approvisionnement accru en provenance d'Amérique et d'Afrique ;

des options pour détourner le pétrole du golfe Persique vers d'autres directions sont à l'étude ;

les efforts pour réduire la dépendance à une seule route stratégique dans l'approvisionnement énergétique s'intensifient.

Le résultat le plus important de ce processus est que la logistique énergétique mondiale se diversifie progressivement.

6. Que signifie la déclaration de Trump selon laquelle « Ormuz n'est plus ce qu'il était » ?

Il est trop tôt pour interpréter la déclaration de Trump comme signifiant qu'Ormuz n'a plus d'importance.

Plus précisément, le président américain avance la position selon laquelle l'importance stratégique d'Ormuz pourrait diminuer avec la multiplication des itinéraires alternatifs.

Pour l'instant, la situation est différente : des routes alternatives apparaissent, mais elles n'ont pas encore atteint le niveau nécessaire pour remplacer soudainement tout le flux passant par Ormuz.

Question finale : l'ère d'Ormuz touche-t-elle à sa fin ?

La déclaration de Trump a mis en évidence une tendance importante dans l'énergie mondiale : la réduction de la dépendance aux routes stratégiques n'est plus une idée théorique, mais se transforme en projets pratiques.

Le trafic de camions via la Syrie a commencé, un nouveau pipeline de l'Irak vers la Méditerranée est en projet, et d'autres pays revoient leurs chaînes logistiques.

Mais pour l'instant, la conclusion la plus juste est la suivante : il ne s'agit pas de la perte d'importance d'Ormuz, mais de la formation de nouveaux corridors énergétiques capables de lui servir d'alternative.