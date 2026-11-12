L'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont arrivés à Moscou pour mener des négociations directes. Leur objectif principal est de convaincre les dirigeants russes d'élargir le format du processus de paix et d'inclure des représentants de l'Union européenne à la table des négociations.

À Abou Dabi détails des consultations et de la rencontre à Moscou

Cette initiative des émissaires américains repose sur les résultats de deux jours de consultations tenues à Abou Dabi. À l'époque, les diplomates européens n'avaient pas été admis dans la salle principale des négociations, se limitant à des entretiens séparés avec les délégations américaine et ukrainienne. L'assistant du président russe, Iouri Ouchakov, avait confirmé que les négociateurs américains « apportaient quelque chose » d'Abou Dabi à la capitale russe. À cet égard, le calendrier de la réunion du Conseil pour le développement de la culture physique et du sport, prévue pour la première moitié du 12 novembre au Kremlin, a même été modifié.

Il est noté que pour Steve Witkoff, il s'agit de son dixième voyage en Russie, et pour Jared Kushner, de son troisième. À l'aéroport de Vnoukovo, la délégation américaine a été accueillie personnellement par Kirill Dmitriev, envoyé spécial du président russe.

Paramètres des négociations et de la délégation Détails et indicateurs clés Membres de la délégation américaine Steve Witkoff (envoyé spécial) et Jared Kushner (gendre de Trump) Objectif de la rencontre à Moscou Tenter d'inclure des représentants de l'Union européenne dans le format des négociations Étape précédente Consultations fermées de deux jours à Abou Dabi Personne ayant accueilli la délégation Kirill Dmitriev (envoyé spécial du président russe)

« La tentative de Washington d'imposer des alliés européens dans le processus de négociation se heurte à la position ferme et cohérente de Moscou. »

Réaction de Moscou et situation en Europe

Comme le Kremlin l'a souligné à plusieurs reprises, aucune perspective de rétablissement du dialogue avec Bruxelles n'est envisagée à ce stade. La raison invoquée est que les pays de l'UE n'ont avancé aucune initiative de paix constructive et continuent de fournir des armes au régime de Kiev. Même Jared Kushner lui-même a exprimé des doutes quant à la capacité de l'UE à convenir d'un candidat unique pour négocier avec la Russie. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky tente à Dublin de convaincre les dirigeants de la Communauté politique européenne d'élaborer une ligne commune.

Cette visite sert de test important pour déterminer si la Maison Blanche est prête ou non à conclure un accord direct avec Moscou en tenant compte des exigences russes.

Selon vous, quel impact l'inclusion de représentants de l'UE dans les négociations directes entre les États-Unis et la Russie aurait-elle sur le processus de paix global ? Laissez votre avis dans les commentaires !