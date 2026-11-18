Une caméra forestière installée sur l'île estonienne de Saaremaa a filmé un cerf doté d'une excroissance inhabituelle au milieu du front. La vidéo, montrant l'animal qui rappelle une créature légendaire comme la licorne, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Ces images rares ont été publiées par la fondation Lutreola Foundation, dédiée à la protection de la nature, sur ses réseaux sociaux. La vidéo montre le cerf se déplaçant calmement devant le piège photographique installé dans la forêt. Une excroissance ressemblant à une petite corne ou à une oreille supplémentaire est clairement visible au centre de son front.

Selon les médias estoniens, les experts n'ont pas encore pu déterminer la nature exacte de cette excroissance à partir de la vidéo seule. Il n'est pas encore clair s'il s'agit d'une corne ou d'un autre type de formation.

Il s'avère que le piège photographique avait été initialement installé pour surveiller les visons d'Europe, une espèce menacée. Outre ce cerf inhabituel, la caméra a également capturé une cigogne noire, une espèce rare.

La Lutreola Foundation a été créée en 1992 et se consacre à la protection de la nature et de la faune.