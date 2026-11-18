Les prix des ordinateurs portables Apple au 18 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 et MacBook Air M5. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la taille de l'écran et des coloris.

MacBook Neo 2026 (nouveau modèle) :

• 8/256 GB Citrus — 709 dollars

• 8/256 GB Silver — 719 dollars

• 8/256 GB Indigo — 719 dollars

• 8/256 GB Blush — 719 dollars

• 8/512 GB — 819 dollars

MacBook Air M4, 13 pouces (2025) :