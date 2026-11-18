Prix actuels des modèles MacBook Neo et Air
Les prix des ordinateurs portables Apple au 18 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 et MacBook Air M5. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la taille de l'écran et des coloris.
MacBook Neo 2026 (nouveau modèle) :
• 8/256 GB Citrus — 709 dollars
• 8/256 GB Silver — 719 dollars
• 8/256 GB Indigo — 719 dollars
• 8/256 GB Blush — 719 dollars
• 8/512 GB — 819 dollars
MacBook Air M4, 13 pouces (2025) :
• 16/256 GB — 1179 dollars (en promotion)
• 16/512 GB — 1189 dollars
• 16/1 TB — 1549 dollars
• 24/512 GB — 1399 dollars (en promotion)
MacBook Air M4, 15 pouces (2025) :
• 16/256 GB — 1399 dollars (en promotion)
• 16/512 GB — 1429 dollars (en promotion)
• 16/1 TB — 1699 dollars
• 24/512 GB — 1619 dollars
MacBook Air M5, 13 pouces (2026, nouveau modèle) :
• 16/512 GB — 1199 dollars
• 16/1 TB — 1519 dollars (en promotion)
MacBook Air M5, 15 pouces (2026, nouveau modèle) :
• 16/512 GB — 1459 dollars (en promotion)
• 16/1 TB — 1799 dollars
• 24/1 TB — 2199 dollars
Les prix indiqués sont valables au 18 novembre 2026. Les prix des ordinateurs portables peuvent varier quotidiennement.
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