Le nom du meilleur buteur de la phase de groupes de la Ligue des nations est connu. Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, est devenu le meilleur buteur de la compétition en inscrivant huit buts en six rencontres.

Parmi ses plus proches poursuivants, on retrouve la star norvégienne Erling Haaland, l'attaquant danois Rasmus Højlund ainsi que plusieurs autres joueurs renommés.

Kane, leader de la course au titre de meilleur buteur

L'attaquant de l'équipe d'Angleterre a réussi à marquer huit buts lors des six matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations. Ce résultat lui a permis d'obtenir le statut de meilleur buteur de la compétition.