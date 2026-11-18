Harry Kane domine le classement des buteurs en Ligue des nations
Le nom du meilleur buteur de la phase de groupes de la Ligue des nations est connu. Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, est devenu le meilleur buteur de la compétition en inscrivant huit buts en six rencontres.
Parmi ses plus proches poursuivants, on retrouve la star norvégienne Erling Haaland, l'attaquant danois Rasmus Højlund ainsi que plusieurs autres joueurs renommés.
Kane, leader de la course au titre de meilleur buteur
L'attaquant de l'équipe d'Angleterre a réussi à marquer huit buts lors des six matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations. Ce résultat lui a permis d'obtenir le statut de meilleur buteur de la compétition.
Le total de Kane dépasse de deux buts celui de ses plus proches poursuivants. Il termine ainsi la phase de groupes avec un bilan supérieur à tous les autres attaquants du tournoi.
Haaland et Højlund également dans le top 5
Cinq joueurs se partagent la deuxième place du classement des buteurs. Chacun d'entre eux a inscrit six buts.
Il s'agit de :
Rasmus Højlund — Danemark ;
Andri Guðjohnsen — Islande ;
Viktor Gyökeres — Suède ;
Erling Haaland — Norvège ;
Troy Parrott — Irlande.
Dans cette liste, outre des attaquants célèbres comme Haaland et Højlund, les performances d'Andri Guðjohnsen et de Troy Parrott sont également remarquables.
Ainsi, Harry Kane est devenu le seul leader de la phase de groupes de la Ligue des nations avec huit buts. Haaland, Højlund et quatre autres joueurs se partagent la deuxième place avec six buts chacun.
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