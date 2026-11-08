Une ancienne « Miss Thaïlande » arrêtée pour une affaire de détournement de fonds caritatifs

L'ancienne reine de beauté thaïlandaise, Boom Panadda Wongphudee, a été arrêtée à la suite d'une controverse liée à des dons caritatifs. Une enquête est en cours concernant des soupçons de détournement de fonds destinés à la fondation caritative qu'elle a elle-même créée.

Wongphudee, couronnée « Miss Thaïlande » en 2000, fait face à trois chefs d'accusation : fraude publique, blanchiment d'argent et violation de la loi thaïlandaise sur la criminalité informatique. L'actrice et présentatrice de 50 ans, fondatrice de la Do Good Organisation Foundation, a été appréhendée par la police.

Selon le média Need To Know, elle a été arrêtée le 6 novembre devant un complexe résidentiel près de Nawamin Road à Bangkok. Au moment des faits, Wongphudee s'apprêtait à faire une déclaration aux journalistes en compagnie de son avocat, Ekkasi Srisang, surnommé « Lawyer Phet ». Ils prévoyaient de répondre aux questions concernant un mandat d'arrêt potentiel, mais la police est intervenue avant le début de l'échange avec la presse.

L'enquête se concentre sur des allégations selon lesquelles les dons versés à la Do Good Organisation Foundation auraient été utilisés à des fins non caritatives. Les forces de l'ordre examinent actuellement ses opérations financières et ses biens. Les activités de ses proches, potentiellement impliqués dans l'affaire, sont également sous surveillance.

Dans un commentaire aux journalistes locaux, Wongphudee a déclaré qu'elle était prête à coopérer avec toutes les procédures légales. Elle a affirmé : « Je suis prête à suivre le processus judiciaire. Je m'excuse auprès de tous. Je demande pardon à tout le monde. »

Dans le cadre de cette affaire, la police a effectué des perquisitions dans quatre lieux potentiellement liés aux soupçons. Cela inclut son appartement à Bangkok, une propriété appartenant à son mari Atip Anantawan, le siège de la fondation caritative et un autre bâtiment dans la capitale.

Selon les informations, les enquêteurs ont examiné environ 17 comptes bancaires. Des actifs d'une valeur totale de plus de 2,2 millions de livres sterling ont également été identifiés. Cependant, il n'a pas encore été officiellement confirmé si tous ces biens ont été acquis grâce aux fonds caritatifs.

Il convient de noter que l'ancienne « Miss Thaïlande » s'est engagée dans des activités humanitaires pendant près de vingt ans, acquérant une réputation solide auprès du public. Aujourd'hui, son nom se retrouve au cœur d'une grave enquête sur l'utilisation de fonds caritatifs.