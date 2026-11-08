Une ancienne « Miss Thaïlande » arrêtée pour une affaire de détournement de fonds caritatifs

·92·Monde
Une ancienne « Miss Thaïlande » arrêtée pour une affaire de détournement de fonds caritatifs

L'ancienne reine de beauté thaïlandaise, Boom Panadda Wongphudee, a été arrêtée à la suite d'une controverse liée à des dons caritatifs. Une enquête est en cours concernant des soupçons de détournement de fonds destinés à la fondation caritative qu'elle a elle-même créée.

Wongphudee, couronnée « Miss Thaïlande » en 2000, fait face à trois chefs d'accusation : fraude publique, blanchiment d'argent et violation de la loi thaïlandaise sur la criminalité informatique. L'actrice et présentatrice de 50 ans, fondatrice de la Do Good Organisation Foundation, a été appréhendée par la police.

Selon le média Need To Know, elle a été arrêtée le 6 novembre devant un complexe résidentiel près de Nawamin Road à Bangkok. Au moment des faits, Wongphudee s'apprêtait à faire une déclaration aux journalistes en compagnie de son avocat, Ekkasi Srisang, surnommé « Lawyer Phet ». Ils prévoyaient de répondre aux questions concernant un mandat d'arrêt potentiel, mais la police est intervenue avant le début de l'échange avec la presse.

L'enquête se concentre sur des allégations selon lesquelles les dons versés à la Do Good Organisation Foundation auraient été utilisés à des fins non caritatives. Les forces de l'ordre examinent actuellement ses opérations financières et ses biens. Les activités de ses proches, potentiellement impliqués dans l'affaire, sont également sous surveillance.

Dans un commentaire aux journalistes locaux, Wongphudee a déclaré qu'elle était prête à coopérer avec toutes les procédures légales. Elle a affirmé : « Je suis prête à suivre le processus judiciaire. Je m'excuse auprès de tous. Je demande pardon à tout le monde. »

Dans le cadre de cette affaire, la police a effectué des perquisitions dans quatre lieux potentiellement liés aux soupçons. Cela inclut son appartement à Bangkok, une propriété appartenant à son mari Atip Anantawan, le siège de la fondation caritative et un autre bâtiment dans la capitale.

Selon les informations, les enquêteurs ont examiné environ 17 comptes bancaires. Des actifs d'une valeur totale de plus de 2,2 millions de livres sterling ont également été identifiés. Cependant, il n'a pas encore été officiellement confirmé si tous ces biens ont été acquis grâce aux fonds caritatifs.

Il convient de noter que l'ancienne « Miss Thaïlande » s'est engagée dans des activités humanitaires pendant près de vingt ans, acquérant une réputation solide auprès du public. Aujourd'hui, son nom se retrouve au cœur d'une grave enquête sur l'utilisation de fonds caritatifs.

Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Péché sur la table à manger !» : Comment un moine en Thaïlande a détourné 2,8 millions de dollars de dons«Péché sur la table à manger !» : Comment un moine en Thaïlande a détourné 2,8 millions de dollars de dons12 septembre 09:30Une reine de beauté autrichienne de 22 ans est décédée subitementUne reine de beauté autrichienne de 22 ans est décédée subitement9 septembre 14:31Le Premier ministre thaïlandais présente ses excuses pour le meurtre de Russes à PattayaLe Premier ministre thaïlandais présente ses excuses pour le meurtre de Russes à Pattaya1 août 19:02Un avocat américain fait un don de 31,4 millions de dollars à son ancienne universitéUn avocat américain fait un don de 31,4 millions de dollars à son ancienne université31 octobre 07:19Exemption de visa de 15 jours pour la Thaïlande pour les Ouzbeks : la décision officielle est-elle entrée en vigueur ?Exemption de visa de 15 jours pour la Thaïlande pour les Ouzbeks : la décision officielle est-elle entrée en vigueur ?4 novembre 14:12Voyage à Moscou pour un visa thaïlandais : les déplacements vers Bangkok se compliquent pour les OuzbeksVoyage à Moscou pour un visa thaïlandais : les déplacements vers Bangkok se compliquent pour les Ouzbeks4 septembre 13:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu