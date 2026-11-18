Selon l'analyse de CNBC, les comptes d'investissement de Trump ont vendu pour une valeur comprise entre 500 001 et 1 million de dollars d'actions Nvidia le 18 mai. Cela correspond au premier lundi suivant le retour du président américain de sa visite d'État en Chine.

Les comptes d'investissement du président américain Donald Trump ont vendu entre 500 000 et 1 million de dollars d'actions Nvidia en mai. Cette transaction a eu lieu après son retour d'une visite d'État en Chine et suite à des rapports indiquant que le secrétaire d'État Marco Rubio l'avait informé des liens présumés du PDG de Nvidia, Jensen Huang, avec une personne soupçonnée d'espionnage.

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La publication, citant le New York Times, écrit que Marco Rubio avait transmis des renseignements à Trump cinq jours plus tôt concernant des problèmes de sécurité potentiels liés à Jensen Huang.

Cependant, Trump a nié plus tard avoir reçu de telles informations. Il a également déclaré qu'il ne savait pas que la femme liée à Huang était une espionne.

Les transactions de Trump sur les actions Nvidia

Selon l'analyse de CNBC, depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, ses comptes d'investissement ont acheté ou vendu des actions Nvidia au moins 103 fois. La valeur totale de ces opérations est estimée entre 27 et 97,5 millions de dollars.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que le portefeuille d'investissement du président est géré par des conseillers financiers indépendants et que Trump n'intervient pas personnellement dans les décisions de trading.

Il est important de noter que les rapports financiers publiés ne contiennent aucune preuve que Trump a personnellement ordonné la vente des actions ou que ses conseillers ont utilisé des renseignements classifiés.

Ainsi, la vente d'actions Nvidia en mai a attiré l'attention en raison de la proximité temporelle entre le voyage de Trump en Chine, les doutes sur la sécurité entourant Jensen Huang et les investissements du président. Mais cela ne signifie pas en soi que la vente d'actions a été effectuée sur la base d'informations confidentielles.