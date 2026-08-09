Quel pays d’Asie centrale est le plus agréable à vivre ?

L’Ouzbékistan a cette année intégré le classement des pays les plus agréables à vivre, d’Asie centrale parmi les du Kazakhstan après la deuxième place a été attribuée. Cette information figure dans le classement établi par « Rumavi », le Global Relocation Index l’a annoncé.

Ce classement international a analysé 192 pays du monde Il évalue dans quelle mesure les pays offrent des conditions favorables pour y vivre, y travailler et s’installer dans un nouvel environnement.

Parmi les pays d’Asie centrale, le Kazakhstan s’est classé 77e avec 62,9 points et arrive en tête de la région. L’Ouzbékistan, quant à lui, a occupé la 110e place avec 59,9 points au classement.

Les autres pays se sont classés comme suit :

Kirghizistan — 118e place ;

Tadjikistan — 137e place ;

Turkménistan — 155e place.

Selon quels critères l’Ouzbékistan a-t-il obtenu de bons résultats ?

Le classement a principalement évalué les pays selon quatre critères clés : les possibilités financières, la qualité de vie, la sécurité et l’adaptation à un nouvel environnement L’Ouzbékistan a obtenu des résultats variables dans ces domaines. Le pays a enregistré

dans ces domaines des résultats différents. Le pays a obtenu 73 points pour les possibilités financières, 63 points pour la sécurité, 57 points pour la qualité de vie et 44 points pour l’adaptation au nouvel environnement.

Ces indicateurs montrent que l’Ouzbékistan a obtenu un résultat honorable dans le classement, notamment en matière de possibilités financières et de sécurité.

Quels pays sont en tête du classement mondial ?

La première place du classement mondial revient à l’Estonie Les places suivantes sont occupées par Singapour, la Malaisie, le Portugal et Taïwan dans cet ordre.

Ainsi, le top cinq se présente comme suit :

Estonie ; Singapour ; Malaisie ; Portugal ; Taïwan.

Les dernières places du classement sont occupées par l’Afghanistan, le Yémen, le Soudan du Sud, le Niger et le Tchad dans cet ordre.

Selon les informations publiées, le Global Relocation Index a été créé pour identifier les pays les plus favorables à la vie et à l’installation dans un autre pays.