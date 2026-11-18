Sur la plage de Riazor à La Corogne, en Espagne, de fortes vagues ont emporté une femme qui lisait un livre sur le rivage. Environ 10 personnes se sont unies pour former une chaîne humaine et ont réussi à la sortir de l'eau.

Selon le journal La Voz de Galicia, l'incident s'est produit le 25 octobre vers 14h00. Alors que la femme lisait près du rivage, une vague soudaine et puissante l'a entraînée vers le large.

Au début, une personne est entrée dans l'eau pour aider la femme, mais n'a pas pu la ramener seule sur le rivage. Par la suite, les personnes présentes se sont précipitées pour aider en se tenant par la main pour former une chaîne humaine. Le sauvetage, commencé par cinq personnes, a vu d'autres participants se joindre, portant le nombre total à environ 10. Ensemble, ils ont réussi à ramener la femme sur la plage.

Après le sauvetage, la femme a reçu des soins médicaux sur place. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital universitaire de La Corogne par ambulance, souffrant d'une légère hypothermie.