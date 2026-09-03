Une juriste ayant exercé les fonctions d'ombudsman devient présidente en Estonie

Le parlement estonien, le Riigikogu, a élu Ülle Madise, chancelière de justice et juriste, comme nouvelle présidente du pays. Madise, âgée de 51 ans, devient la deuxième femme à occuper ce poste. L'information a été rapportée par Reuters.

Madise a obtenu les voix de 71 députés lors du premier tour de l'élection organisé le 2 septembre. Un minimum de 68 voix était requis pour être élue présidente. Au total, 78 députés ont participé au vote.

Madise était la seule candidate lors de cette élection. Sa candidature a été proposée par 75 membres du parlement, tandis que les autres candidats n'ont pas réussi à recueillir suffisamment de soutiens pour s'inscrire.

Madise occupe le poste de chancelière de justice en Estonie depuis 2015. Cette fonction, en plus de surveiller la primauté du droit dans le pays, englobe également les missions d'ombudsman.

La nouvelle présidente a été élue pour un mandat de cinq ans et prêtera serment le 12 octobre pour entrer officiellement en fonction. Elle succède à Alar Karis, qui a exercé un mandat présidentiel et n'a pas souhaité se représenter.

Ülle Madise sera la septième présidente de l'histoire de l'Estonie et la deuxième femme à occuper la présidence du pays.