En Pologne, un jeune homme circulant en trottinette a tenté de traverser une voie ferrée sans prêter attention au train qui arrivait. Il a survécu à cette situation dangereuse.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de vives discussions parmi les utilisateurs. Les images montrent une fois de plus les conséquences graves que peut entraîner un seul geste imprudent.

Les experts rappellent qu'il est crucial d'éviter de tels risques et de respecter strictement les règles de sécurité aux passages à niveau. Tenter de passer devant un train ne se termine pas toujours bien.