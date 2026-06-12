Les trottinettes électriques en location seront totalement interdites à Bruxelles

·23·Technologie
Les trottinettes électriques en location seront totalement interdites à Bruxelles

À partir de 2027, la capitale belge abandonnera complètement les services de location de trottinettes électriques. Selon le diffuseur VRT, l'administration municipale a décidé de ne pas renouveler les licences des opérateurs de trottinettes en libre-service. L'interdiction est justifiée par l'augmentation des accidents de la route, l'encombrement désordonné des espaces publics et l'utilisation des trottinettes à des fins criminelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données officielles, rien qu'en 2025, 666 personnes ont été blessées dans des accidents impliquant ce moyen de transport, soit 25 pour cent de plus que l'année précédente. Les statistiques du parquet sont encore plus alarmantes : l'année dernière, les trottinettes de location ont été enregistrées comme moyen de déplacement dans 25 cas d'attaques armées et de fusillades.

Il convient de noter que les restrictions ne s'appliqueront qu'aux appareils de location. Les trottinettes électriques personnelles ne seront pas interdites, et pour les vélos, au contraire, il est prévu de développer davantage l'infrastructure après 2028. Bruxelles n'est pas pionnière en la matière — des mesures similaires avaient déjà été prises à Paris, Madrid et Prague.

Dans la capitale tchèque, comme en Belgique, des plaintes ont été déposées concernant la circulation incontrôlée dans les zones piétonnes et le fait que les touristes considèrent les trottinettes comme un jouet plutôt que comme un moyen de transport. Alors que le gouvernement de Barcelone a introduit des règles strictes de stationnement, les services de location ont été interdits dans tout le pays aux Pays-Bas. En Italie, les trottinettes électriques ont été légalement assimilées à des véhicules à part entière.

BruxellesTrottinette électriqueTransportInterdictionEurope
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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