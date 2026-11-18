Un heureux événement a eu lieu dans la famille du jeune footballeur brésilien Endrick. Le joueur de 20 ans est devenu père pour la première fois. Sa femme, Gabrieli Miranda, a donné naissance à un petit garçon. Le bébé a été prénommé Kendrick.

Endrick a annoncé la naissance de son enfant lors d'une interview après le match contre l'équipe nationale de Singapour. Le footballeur a dédié le but qu'il a marqué durant le match à sa femme et à son nouveau-né.

Gabrieli Miranda a décidé pour l'instant de ne pas publier de photos du bébé sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les fans n'ont pas encore la possibilité de voir le petit Kendrick.

La nouvelle de la paternité d'Endrick a été chaleureusement accueillie par les fans de football. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages de félicitations et de bons vœux sont adressés à la jeune famille.