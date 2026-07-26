L'attitude envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Pologne a pris une tournure fortement négative. Un nouveau sondage montre que plus des trois quarts des participants ont évalué son action de manière critique, ce qui indique que les désaccords historiques dans les relations entre Varsovie et Kiev sont revenus au premier plan.

Cependant, les chiffres cachent un détail important : le sondage a mesuré l'attitude générale envers ses activités et non la « confiance » en Zelensky. De plus, il ne serait pas correct d'expliquer le résultat par un seul conflit.

Trois Polonais sur quatre ont donné une évaluation négative

Dans le sondage mené par United Surveys by IBRiS pour le compte de Wirtualna Polska, 75,8 pour cent des répondants ont exprimé une opinion négative sur les activités de Zelensky.

Les résultats sont répartis comme suit :

41,9 pour cent — tout à fait négatif ;

33,9 pour cent — plutôt négatif ;

15,4 pour cent — plutôt positif ;

1,5 pour cent — tout à fait positif ;

7,3 pour cent — sans opinion précise.

Ainsi, ceux qui ont évalué Zelensky de manière positive représentent un total de 16,9 pour cent.

Avis négatifs — 75,8 pour cent. L'attitude positive reste à 16,9 pour cent.

L'étude a été menée du 10 au 12 juillet 2026 par le biais d'enquêtes sur Internet et par téléphone, en utilisant les méthodes CAWI et CATI. Un millier de citoyens adultes en Pologne y ont participé.

Les opinions politiques ont fortement influencé le résultat

Le sondage a également révélé la division politique interne de la société polonaise. Parmi les électeurs soutenant la coalition gouvernementale, les avis étaient partagés : 45 pour cent ont évalué Zelensky positivement et 45 pour cent négativement.

Parmi les partisans de l'opposition, la critique était beaucoup plus élevée. 94 pour cent d'entre eux ont donné une évaluation négative au président ukrainien, tandis que seulement 1 pour cent ont exprimé une attitude positive.

Parmi les partisans de la « Confédération » et de la « Confédération de la Couronne polonaise », les avis négatifs ont atteint 97 pour cent. Cela montre que l'attitude envers Zelensky est fortement liée non seulement à la politique ukrainienne, mais aussi à la concurrence politique intérieure de la Pologne.

La décision sur les « héros de l'UPA* » a provoqué un grand conflit

L'un des principaux contextes de la réaction brutale en Pologne a été la décision de Zelensky d'attribuer le titre honorifique de « héros de l'UPA* » à une unité militaire des forces d'opérations spéciales ukrainiennes.

En Ukraine, l'UPA (Armée insurrectionnelle ukrainienne) est commémorée comme une structure ayant lutté pour l'indépendance. En Pologne, elle est associée au meurtre de dizaines de milliers de civils polonais en Volhynie et en Galicie orientale pendant la Seconde Guerre mondiale. Le parlement polonais a reconnu ces crimes comme un génocide.

Le gouvernement polonais a exigé l'annulation de la décision, et le Parlement européen a critiqué cette mesure comme étant préjudiciable aux relations de bon voisinage.

À la suite du conflit, le président polonais Karol Nawrocki a décidé de priver Zelensky de la plus haute distinction de l'État polonais, l'Ordre de l'Aigle blanc. Cette distinction avait été décernée à Zelensky en 2023 par l'ancien président polonais Andrzej Duda. Nawrocki a souligné dans le même temps que cette décision ne signifie pas l'arrêt du soutien de la Pologne à l'Ukraine face à l'agression russe.

Dans le même temps, l'enquête elle-même n'a pas interrogé les répondants sur la cause exacte de leur attitude négative. Par conséquent, il n'est pas scientifiquement correct de présenter le résultat de 75,8 pour cent comme la conséquence directe du seul conflit lié à l'UPA.

Une bataille juridique a également commencé autour de tableaux apportés d'Ukraine

Parallèlement, la presse polonaise a également rapporté un litige juridique concernant certaines œuvres d'art appartenant à des musées ukrainiens.

Après l'attaque à grande échelle de la Russie, une partie des objets de valeur des musées de Lviv a été amenée en Pologne à des fins de sécurité. Parmi eux se trouvent deux œuvres actuellement exposées au Musée de Poméranie centrale à Słupsk :

Le « Portrait de Roxelane » d'un artiste inconnu du XVIe siècle ;

Le « Portrait d'un jeune homme » peint par Aloizy Reichan en 1850.

La valeur totale des deux œuvres est estimée à 150 000 zlotys.

Un représentant des héritiers du prince Andrzej Lubomirski s'est adressé au tribunal de district de Słupsk pour interdire la sortie des tableaux du territoire polonais jusqu'à ce que le litige de propriété principal soit examiné.

Le musée a confirmé avoir reçu la demande judiciaire le 20 juillet 2026. Cependant, le tribunal n'a pas encore pris de décision finale sur le maintien des œuvres en Pologne ou leur non-retour en Ukraine. Il est donc prématuré de conclure que « les tableaux ne seront pas restitués à l'Ukraine ».

La confiance entre Varsovie et Kiev à l'épreuve

Le nouveau sondage montre une baisse sérieuse de la cote personnelle de Zelensky en Pologne. La mémoire historique, la question des réfugiés ukrainiens, les désaccords économiques et la lutte politique intérieure en Pologne influencent peut-être simultanément l'attitude du public.

Néanmoins, la Pologne et l'Ukraine restent interdépendantes dans le domaine de la sécurité. La question principale est désormais de savoir si les deux pays pourront résoudre les questions historiques douloureuses sans les transformer en affrontement politique, ou si l'humeur négative du public affectera également la coopération stratégique.

Selon vous, quelle partie devrait faire le premier pas pour rétablir les relations entre la Pologne et l'Ukraine ?

*- Organisation extrémiste interdite sur le territoire de la Fédération de Russie.