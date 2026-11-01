Réseaux sociaux interdits aux enfants : une loi retentissante entre en vigueur en Turquie

Une étape importante a été franchie en Turquie pour la sécurité et l'éducation des enfants : une interdiction officielle de l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est entrée en vigueur. Selon la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Göktaş, les personnes de moins de 15 ans ne pourront plus créer de nouveaux profils sur les réseaux, et les comptes existants seront progressivement fermés.

Le processus de vérification de l'âge et d'adaptation pour les utilisateurs actuels se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027. Durant cette période de transition, les administrateurs des réseaux sociaux gèleront complètement les comptes des utilisateurs de moins de 15 ans et suspendront leurs activités.

Contrôle via e-devlet : quelles restrictions selon l'âge ?

Pour accéder aux réseaux sociaux, les utilisateurs devront vérifier leur identité via le portail des services publics, e-devlet. Un jeton numérique contenant des informations sur l'âge du citoyen sera délivré via le portail :

Moins de 15 ans : L'utilisation des réseaux sociaux est totalement interdite ;

Adolescents de 15 à 18 ans : L'accès est autorisé, mais avec des restrictions strictes : Possibilité de communiquer uniquement avec les profils de la liste d'amis ; Les diffusions en direct sont strictement interdites ; Les publicités et contenus inappropriés destinés aux adultes seront bloqués.



Les personnes créant de faux profils pour des mineurs en violation de la loi, ainsi que les plateformes ne contrôlant pas ces limites d'âge, seront passibles de lourdes amendes et sanctions.

Qu'en est-il des touristes et des étrangers ?

Selon l'expert en sécurité Mustafa Begyurdjyu, les touristes étrangers séjournant brièvement en Turquie pourront accéder aux réseaux sociaux sans restriction en enregistrant leurs données de passeport sur un portail dédié.

« Les enfants doivent étudier davantage » : la raison derrière ces restrictions

Le ministre turc des Transports et de l'Infrastructure, Abdulkadir Uraloğlu, a expliqué que ces mesures ne visent pas à interdire Internet, mais concernent l'éducation de la jeune génération :

« Il ne s'agit pas d'interdire tout Internet. Il est nécessaire que les enfants étudient davantage, lisent des livres et se concentrent sur la vie réelle au lieu de perdre des heures dans le monde virtuel. »

De plus, le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé que le pays prévoit d'apporter des modifications législatives pour interdire totalement les profils anonymes (faux) sur les réseaux sociaux.