L'Union européenne a annoncé qu'elle allouerait 623 millions d'euros pour développer l'infrastructure numérique dans les pays d'Asie centrale. Cependant, selon la publication « Vostochniy ekspress 24 », alors que les budgets européens sont limités et que les coûts sont élevés, cette initiative suscite des débats intenses parmi les experts.

Promesses de l'UE et questions sur la culture financière

Lors d'une réunion à Chișinău, le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, a souligné que les technologies modernes et l'Internet par satellite amélioreraient la qualité de la connectivité, même dans les régions les plus reculées d'Asie centrale.

Néanmoins, les analystes soulignent que les budgets européens sont alourdis par les dépenses liées à l'Europe de l'Est. Selon les critiques, Global Gateway les plus de 600 millions d'euros annoncés dans le cadre de cette initiative dépendent principalement de tranches futures, dont le sort reste incertain.

Projets et initiatives Objectifs et indicateurs clés Initiative de l'Union européenne Allocation de 623 millions d'euros pour les piliers 5G et les centres de données Vallée des centres de données au Kazakhstan Attirer 115 milliards de dollars d'investissements sur 20 ans dans la région de Pavlodar Tarif de l'électricité Environ 2,5 cents par kilowattheure via la centrale GRES d'Ekibastouz

Le projet colossal de « Vallée des centres de données » au Kazakhstan

Parallèlement aux déclarations européennes, les pays de la région ont eux-mêmes lancé des projets numériques à grande échelle. En particulier, au Kazakhstan, la création d'une « Vallée des centres de données » est prévue dans la région de Pavlodar. Le Premier ministre Oljas Bektenov a donné les instructions nécessaires à cet égard.

Il est prévu que ce projet reçoive un total de 115 milliards de dollars d'investissements au cours des vingt prochaines années, avec des revenus d'exportation annuels dépassant les 3 milliards de dollars. Selon les expertsl'énergie bon marché fournie par la centrale GRES d'Ekibastouz (2,5 cents par kilowattheure) est un facteur clé pour attirer des entreprises comme Nvidia, Gaw Capital et Firebird.

Défis technologiques et risques du « Corridor central »

Néanmoins, la création d'une infrastructure pour l'intelligence artificielle et les hautes technologies comporte des défis sérieux. Les experts soulignent qu'en plus de l'énergie bon marché, des systèmes de refroidissement liquide, des réseaux ininterrompus et des centaines d'ingénieurs hautement qualifiés sont nécessaires.

De même, bien que Bruxelles présente la numérisation comme un élément clé du renforcement du « Corridor central », les observateurs sceptiques affirment que les 600 millions d'euros alloués ne suffiront pas à construire des réseaux sécurisés complets et que, sans résolution des problèmes fondamentaux, ces déclarations pourraient rester purement déclaratives.

Selon vous, ces grands projets numériques et technologiques mis en œuvre en Eurasie et en Asie centrale pourront-ils atteindre pleinement leurs objectifs ? Laissez votre avis dans les commentaires !