Le Vietnam introduit des règles spécifiques pour l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants

La tendance à limiter l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs se renforce dans le monde entier. En particulier, le gouvernement vietnamien a proposé une approche totalement nouvelle et unique afin de protéger la jeune génération contre les effets négatifs d'Internet. Selon Reuters, un nouveau projet de loi élaboré par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du pays prévoit de restreindre les activités actives sur les plateformes sociales pour les utilisateurs de moins de 16 ans. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La particularité du modèle proposé par le Vietnam est qu'il n'interdit pas totalement l'accès des enfants aux plateformes. Au lieu de cela, les utilisateurs de moins de 16 ans peuvent posséder des comptes, mais il leur est interdit de publier des messages, de laisser des commentaires ou de réagir au contenu (aimer). En d'autres termes, les enfants restent de simples spectateurs, ce qui réduit leur empreinte numérique sur les réseaux sociaux et les risques liés à la communication.

Contrôle parental et restrictions techniques

Selon la nouvelle réglementation, les comptes des enfants de moins de 16 ans doivent être obligatoirement enregistrés sur la base des données de leurs parents. Les parents sont tenus responsables de contrôler le temps que leurs enfants passent en ligne et le contenu qu'ils consultent. Des plateformes telles que Facebook, Instagram et TikTok sont quant à elles tenues de lancer des outils techniques pour vérifier l'âge des utilisateurs et n'afficher que du contenu adapté à leur âge.

Phan Tam, vice-ministre vietnamien de la Culture, a souligné que l'objectif du gouvernement n'est pas de restreindre le droit des enfants à l'information, mais de créer un environnement numérique sûr et adapté à leur âge. Le projet prévoit également des restrictions pour les jeux en ligne : les moins de 16 ans ne pourront pas passer plus de 60 minutes par jour sur un seul jeu.

La vague mondiale d'interdictions

Le Vietnam n'est pas un pionnier en la matière. Fin de l'année dernière, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire complètement les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Selon la législation australienne, des plateformes telles que Facebook, Instagram, Snapchat, X et YouTube doivent empêcher les enfants d'accéder à leurs services, sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 34,4 millions de dollars américains.

La France a également rejoint la liste des pays envisageant des mesures strictes similaires. L'adoption de telles lois est motivée par le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, la dépendance à Internet, les problèmes de santé mentale et le risque que les jeunes tombent dans les pièges de divers criminels.

Cependant, de telles restrictions ne sont pas exemptes de critiques. Des organisations telles qu'Amnesty Tech soulignent leur inefficacité, affirmant que le processus de vérification de l'âge viole la confidentialité des données personnelles et que de telles interdictions ne correspondent pas à la réalité de la vie de la génération moderne. Néanmoins, de nombreux pays considèrent la protection des jeunes comme une priorité.