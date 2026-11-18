Le Real Madrid a décidé de conserver le milieu de terrain turc Arda Güler sur le long terme. Les deux parties ont signé un nouveau contrat et le joueur de 21 ans défendra désormais les couleurs du « club royal » jusqu'à l'été 2032. C'est ce qu'a annoncé le site officiel du Real Madrid.

Güler avec le Real jusqu'en 2032

Selon le nouvel accord, le contrat d'Arda Güler est valable jusqu'au 30 juin 2032. Cette décision témoigne de la confiance du club envers le talentueux milieu de terrain et montre qu'il est considéré comme une pièce maîtresse du projet à long terme.

Le footballeur turc a rejoint le Real en juillet 2023, à l'âge de 18 ans. Depuis, il a disputé 126 matchs avec l'équipe et a remporté cinq trophées.

Vainqueur de la Ligue des champions et membre de l'équipe nationale de Turquie

Avec le Real, Güler a remporté les titres suivants :

Ligue des champions ;

Coupe du monde des clubs de la FIFA ;

Supercoupe de l'UEFA ;

Championnat d'Espagne (La Liga) ;

Supercoupe d'Espagne.

Par ailleurs, Arda Güler a disputé jusqu'à présent 38 matchs avec l'équipe nationale de Turquie.

Le communiqué du club a également souligné une distinction personnelle du joueur. Il a été nommé meilleur jeune joueur de la Ligue des champions pour la saison 2025/2026.

Ainsi, le Real assure la présence de l'un de ses talents les plus prometteurs pour plusieurs années supplémentaires. Pour Arda Güler, ce nouveau contrat est l'occasion de poursuivre sa carrière à Madrid et de remporter encore plus de succès avec l'équipe.