Bien que la victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre l'Arabie saoudite (2-1) se soit terminée dans la joie, la blessure survenue lors du match suscite des inquiétudes. Le milieu de terrain de l'équipe nationale, Abbosbek Fayzullayev, a été contraint de quitter le terrain prématurément après s'être blessé.

L'Association de football d'Ouzbékistan a communiqué les résultats de l'examen médical concernant l'état du joueur.

Fayzullayev souffre d'une blessure à la cheville droite

Selon le rapport de l'Association, le staff médical de l'équipe nationale a rapidement effectué des examens approfondis. Il a été confirmé qu'Abbosbek Fayzullayev souffre d'une blessure à la cheville droite.

Des mesures sont actuellement prises pour permettre au joueur de revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Les staffs médicaux de l'équipe nationale et du club collaborent dans ce processus.