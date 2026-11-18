Abbosbek Fayzullayev blessé lors du match contre l'Arabie saoudite : quel est son état ?
Bien que la victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre l'Arabie saoudite (2-1) se soit terminée dans la joie, la blessure survenue lors du match suscite des inquiétudes. Le milieu de terrain de l'équipe nationale, Abbosbek Fayzullayev, a été contraint de quitter le terrain prématurément après s'être blessé.
L'Association de football d'Ouzbékistan a communiqué les résultats de l'examen médical concernant l'état du joueur.
Fayzullayev souffre d'une blessure à la cheville droite
Selon le rapport de l'Association, le staff médical de l'équipe nationale a rapidement effectué des examens approfondis. Il a été confirmé qu'Abbosbek Fayzullayev souffre d'une blessure à la cheville droite.
Des mesures sont actuellement prises pour permettre au joueur de revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Les staffs médicaux de l'équipe nationale et du club collaborent dans ce processus.
« Actuellement, le staff médical de l'équipe nationale et celui du club collaborent pour entamer tous les traitements nécessaires afin de permettre au joueur de revenir au jeu le plus vite possible », indique le communiqué de l'Association de football d'Ouzbékistan.
Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur la durée de récupération de Fayzullayev ni sur la date de son retour sur les terrains.
L'Ouzbékistan a battu l'Arabie saoudite grâce à un doublé d'Esanov
Rappelons que lors du match amical international disputé le 17 novembre à Doha, capitale du Qatar, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a battu l'Arabie saoudite sur le score de 2-1.
Le héros décisif de la rencontre a été Sherzod Esanov. Il a marqué aux 19e et 35e minutes, offrant la victoire à son équipe. Pour les Saoudiens, Firas Al Buraykan avait égalisé à la 23e minute.
Ainsi, si le match victorieux a apporté un résultat joyeux à l'Ouzbékistan, la blessure de Fayzullayev a inquiété les supporters. Désormais, l'attention se porte sur le processus de récupération du joueur et la date de son retour.
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