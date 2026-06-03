La star du Bayern Lennart Karl évoque ses idoles et Lionel Messi

Le jeune talent du Bayern Munich, Lennart Karl, a évoqué les joueurs qui ont inspiré son développement. Pour le jeune milieu de terrain, trois coéquipiers du club munichois — Michael Olise, Joshua Kimmich et Harry Kane — servent de modèles principaux. Karl a souligné que c'est précisément le style de jeu et l'éthique de travail de ces stars qui définissent ses objectifs futurs. Goal.com rapporte .

Lennart Karl n'a pas caché son admiration pour le jeu de Michael Olise. « Michael Olise est un joueur spécial pour moi ; il est également gaucher et occupe des positions similaires sur le terrain. J'ai beaucoup à apprendre de son contrôle de balle et de sa sérénité », a déclaré le footballeur de 18 ans dans une interview aux médias officiels du Bayern Munich.

Karl a également salué la discipline d'entraînement de professionnels comme le capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne, Joshua Kimmich, et le leader de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane. Selon lui, le travail acharné de ces joueurs en salle de musculation et leur approche sérieuse de leur routine quotidienne constituent une grande leçon pour tout jeune joueur.

Cependant, Lionel Messi reste l'idole ultime de Lennart Karl. Fait intéressant, le jeune footballeur utilise des protège-tibias à l'effigie de Lionel Messi lors des matchs. « Oui, j'ai Messi sur mon protège-tibia gauche. Depuis que j'ai commencé à jouer au football, il est mon idéal — gaucher, petite taille et des compétences incroyables avec le ballon », a expliqué Karl.

Le jeune talent vise désormais à se faire un nom à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Allemagne sous Julian Nagelsmann. En phase de groupes, l'Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Karl compte renforcer sa réputation internationale grâce à ce tournoi.