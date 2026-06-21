Le gardien de Curaçao bat un record historique de la Coupe du Monde

Le match entre l'Équateur et Curaçao (0-0), comptant pour la 2e journée du groupe E de la Coupe du Monde, a non seulement offert le premier point historique à Curaçao, mais restera également gravé dans l'histoire du tournoi grâce à un nouveau record. Le gardien de l'équipe nationale de Curaçao, Eloy Rum, a réalisé une performance héroïque.

Une pression énorme et 15 arrêts

L'équipe nationale de l'Équateur a dominé le match et a multiplié les assauts vers le but de Curaçao. Cependant, ils se sont heurtés à un mur infranchissable nommé Eloy Rum :

Nombre total de tirs de l'Équateur : 28

Tirs cadrés : 15

Arrêts effectués par Eloy Rum : 15

Un résultat inédit depuis 1966

Selon les données du célèbre portail d'analyse Opta, Eloy Rum a établi un record de la Coupe du Monde pour le nombre d'arrêts effectués lors d'un match dans le temps réglementaire de 90 minutes, sans prolongations.

Depuis que ces statistiques sont systématiquement suivies lors des Coupes du Monde depuis 1966, aucun gardien n'avait réussi à repousser 15 tirs cadrés tout en préservant sa cage durant le temps réglementaire.

Un point acquis, mais la situation reste complexe

Grâce à ce nul, l'équipe nationale de Curaçao a obtenu son premier point de l'histoire. Cependant, en raison de la lourde défaite du premier match, l'équipe occupe toujours la quatrième et dernière place du groupe E en raison de sa différence de buts.

Néanmoins, la prouesse d'Eloy Rum permet à Curaçao de conserver des chances théoriques de qualification pour les phases finales avant la dernière journée.