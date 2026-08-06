OpenAI paiera 3,2 millions de dollars après une plainte du ministère américain de la Justice

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OpenAI paiera 3,2 millions de dollars après une plainte du ministère américain de la Justice

Le leader de l’intelligence artificielle, OpenAI, a accepté de verser 3,2 millions de dollars en amendes et indemnisations afin de régler les objections du ministère américain de la Justice concernant sa politique de recrutement. Selon Ixbt.com, l’enquête a été ouverte après qu’il a été établi que certaines pratiques de l’entreprise en matière d’embauche de spécialistes étrangers limitaient les droits des citoyens américains. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

L’enquête du ministère de la Justice a montré qu’OpenAI et sa filiale Statsig Inc. accordaient la priorité, pour certains postes, aux candidats titulaires d’un visa de travail temporaire. Cela a limité les possibilités pour les citoyens américains de postuler à ces offres. Selon les conclusions du ministère, l’entreprise recrutait des spécialistes étrangers pour certains postes sans publier les offres sur son site officiel externe.

Des pratiques de recrutement controversées

L’enquête a également révélé plusieurs méthodes inhabituelles dans le processus de publication des offres. Certaines vacances de postes n’étaient notamment publiées que pendant la nuit, tandis que certains candidats étaient invités à envoyer des candidatures papier au lieu de remplir le formulaire électronique standard. Bien que ces pratiques aient concerné moins de dix postes, le ministère de la Justice a souligné leur importance pour garantir l’égalité d’accès aux emplois bien rémunérés du secteur technologique.

Conformément aux modalités de l’accord signé, OpenAI versera une amende civile de 1,2 million de dollars à l’État. Un fonds spécial de 2 millions de dollars sera également créé pour indemniser les employés susceptibles d’avoir été lésés par ces pratiques controversées. De son côté, l’entreprise s’est engagée à revoir ses processus de recrutement, à former ses employés aux exigences du droit de l’immigration et à se soumettre au contrôle du ministère.

La position officielle de l’entreprise

Cet accord est le treizième conclu depuis le rétablissement, en 2025, du programme du ministère de la Justice chargé de contrôler les discriminations à l’embauche fondées sur la citoyenneté. Des représentants d’OpenAI ont déclaré que, même si l’entreprise n’adhérait pas entièrement aux conclusions de l’enquête, elle avait décidé de signer l’accord afin de régler le différend à l’amiable et de poursuivre ses activités.

Les représentants de l’entreprise ont souligné la nécessité d’attirer les spécialistes les plus qualifiés du monde entier pour atteindre ses objectifs ambitieux de développement de l’intelligence artificielle générale (AGI). Ils ont également indiqué qu’OpenAI continuerait à développer le programme PERM, qui permet aux employés étrangers d’obtenir le statut de résident permanent.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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