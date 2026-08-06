Messi est de retour et le spectacle commence : six buts à Miami (vidéo)

Lionel Messi Dès son premier match en Leagues Cup, il a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur décisif. La star argentine a inscrit un doublé, délivré une passe décisive et été le grand artisan de la victoire 4-2 de l’Inter Miami face à l’Atlético San Luis, représentant du Mexique.

Le club floridien a été mené dès la 4e minute. Mais au lieu de semer le doute, le but précoce des visiteurs a réveillé l’Inter Miami et Messi : les locaux ont marqué quatre fois avant la pause.

Les visiteurs frappent les premiers, Messi répond immédiatement

La rencontre a très bien commencé pour l’Atlético San Luis. À la 4e minute, David Rodríguez a profité d’un espace dans la défense pour donner l’avantage au club mexicain.

Mais cet avantage n’a pas duré. À la 11e minute, Messi a conclu d’une frappe précise une action lancée par Noah Allen pour égaliser.

Ce but était le premier de l’Argentin avec l’Inter Miami depuis la Coupe du monde. Il était entré en jeu comme remplaçant lors du match précédent, avant de débuter la Leagues Cup.

En première période, Messi a désorganisé la défense adverse

Après l’égalisation de l’Inter Miami, le scénario de la rencontre a radicalement changé. Les locaux ont pris le contrôle du ballon et ont commencé à construire leurs attaques autour de Messi, Rodrigo De Paul et Telasco Segovia.

À la 26e minute, Segovia a donné l’avantage aux Floridiens. Peu avant la pause, Messi est de nouveau entré en scène : à la 44e minute, il a inscrit son deuxième but pour porter le score à 3-1.

Dans le temps additionnel de la première période, l’Argentin est devenu passeur. Après son centre, le défenseur central Micael a inscrit le quatrième but. Messi a ainsi été impliqué sur trois buts au cours des 45 premières minutes.

En seconde période, San Luis a accentué la pression

Le club mexicain n’a pas renoncé après la pause. À la 51e minute, Rafa Lorente a réduit l’écart et redonné espoir aux visiteurs.

L’Atlético San Luis a pris l’initiative par moments en seconde période et a mis la défense de l’Inter Miami sous pression. Mais les locaux ont conservé leur avantage de la première période et ont lancé leur tournoi par une victoire importante.

La météo a également perturbé le déroulement du match. La rencontre a été interrompue pendant un certain temps en raison de la foudre, mais le score n’a plus évolué après la reprise.

Messi brille encore dans son tournoi favori

La Leagues Cup occupe une place particulière dans la carrière de Messi à l’Inter Miami. En 2023, c’est dans cette compétition que la star argentine a disputé ses premiers matchs avec le club américain et l’a mené au premier trophée de son histoire.

Lors de cette édition, Messi avait inscrit dix buts en sept rencontres, terminant meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. L’Inter Miami avait remporté le titre en battant Nashville aux tirs au but en finale.

Trois ans plus tard, il a de nouveau débuté son parcours dans la compétition par un doublé. Cette performance, lors de son premier grand match depuis la lourde défaite en finale de la Coupe du monde, constitue un signal important sur son état mental et physique.

Dans le nouveau format, chaque but compte

La Leagues Cup 2026 réunit 36 clubs de la MLS et de la Liga MX. Lors de la première phase, chaque équipe dispute trois matchs contre des représentants de l’autre championnat.

Un classement distinct sera établi pour la MLS et la Liga MX. Les quatre meilleures équipes de chaque championnat accéderont aux quarts de finale. La différence de buts pourrait donc être aussi décisive que les victoires.

L’Inter Miami a pris trois points et une différence de buts positive de deux unités dès son premier match. Mais les deux buts encaissés ont également montré au staff qu’il restait des problèmes défensifs à corriger.

Place désormais à Monterrey

Le club floridien disputera son deuxième match de Leagues Cup le 8 août, encore à domicile. Son adversaire sera cette fois Monterrey, l’un des clubs les plus puissants et les mieux financés du Mexique.

Pour son dernier match de la première phase, l’Inter Miami recevra León le 12 août. Les trois rencontres sont prévues au Nu Stadium.

Leagues Cup, première phase

Inter Miami — Atlético San Luis — 4-2

Buts: Messi, 11e, 44e ; Segovia, 26e ; Micael, 45+7 — David Rodríguez, 4e ; Rafa Lorente, 51e.

L’Inter Miami a débuté le tournoi par une victoire, mais le score n’était pas l’information principale de la soirée. À 39 ans, Messi a retrouvé la compétition après la Coupe du monde et a délivré trois actions décisives en une seule période.

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