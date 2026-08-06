«Manchester City» Rodri Hernández, milieu de terrain de Manchester City, fait l’objet de nouvelles discussions concernant son transfert. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone ne lancera pas d’offensive concrète pour recruter le joueur de 30 ans.

La direction du club catalan estime que, si Rodri quitte l’Angleterre, son choix principal, voire quasiment unique, sera le Real Madrid. Toutefois, le joueur, «Manchester City» et le club madrilène n’ont encore annoncé aucun accord officiel concernant le transfert.

Rodri n’envisage-t-il pas l’option du Barça ?

Après la Coupe du monde, des informations ont fait état de l’intérêt de clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et le Bayern Munich pour Rodri.

Selon AS, le FC Barcelone a étudié les options pour renforcer son milieu de terrain après la blessure de Frenkie de Jong. Cependant, Rodri souhaiterait, selon certaines informations, rejoindre uniquement le Real Madrid s’il quitte «Manchester City». C’est pourquoi les Catalans n’estiment pas opportun d’engager des négociations financièrement et sportivement complexes.

Cela ne signifie pas que le FC Barcelone a fait une offre officielle à Rodri et essuyé un refus. Pour l’instant, il s’agit d’informations sur le transfert relayées par les médias espagnols.

City et le Real doivent s’entendre sur le prix

Le contrat actuel de Rodri avec «Manchester City» court jusqu’en juin 2027. Le club anglais avait officialisé cet accord avec le milieu de terrain espagnol en 2022.

Selon certaines sources, «Manchester City» évalue le joueur à environ 75 millions d’euros. Le Real Madrid pourrait tenter de conclure l’accord pour 50 à 60 millions d’euros. Certaines informations affirment également que le club madrilène aurait trouvé un accord avec Rodri sur les conditions personnelles d’un contrat jusqu’en 2030, mais cela n’a pas été officiellement confirmé.

Le fait qu’il ne reste qu’un an au contrat de Rodri pourrait donner un avantage au Real Madrid dans les négociations. Toutefois, City ne souhaite pas laisser partir à un prix largement inférieur à sa valeur de marché l’un des joueurs les plus importants de son entrejeu.

La Coupe du monde a encore augmenté sa valeur

Rodri est devenu l’un des principaux leaders de l’équipe d’Espagne lors de la Coupe du monde 2026. La Roja a battu l’Argentine 1-0 après prolongation en finale et est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Le milieu de terrain a contrôlé le centre du terrain lors des huit matchs de la compétition et a remporté le Ballon d’or de la FIFA, récompensant le meilleur joueur du tournoi.

Il s’agit de sa deuxième immense distinction individuelle en deux ans. En 2024, Rodri avait également remporté le Ballon d’or, atteignant le plus haut niveau du football mondial en tant que milieu défensif.

Sa performance à la Coupe du monde a montré que le joueur pouvait retrouver le plus haut niveau malgré de graves blessures. Cet aspect est considéré comme l’un des principaux facteurs ayant encore augmenté sa valeur sur le marché des transferts.

Le transfert au Real Madrid n’est pas encore acté

Bien que la presse espagnole présente le transfert de Rodri à Madrid comme quasiment inévitable, les principaux accords restent encore à conclure.

Le Real Madrid doit d’abord libérer une place dans son effectif pour un joueur étranger ou national, s’entendre avec «Manchester City» sur l’indemnité de transfert et évaluer l’état médical de Rodri. Certaines sources ont également indiqué que le joueur se remettait d’une légère opération au niveau du dos.

L’intérêt du club madrilène pour Rodri est logique : après Toni Kroos et Luka Modrić, l’équipe recherche un milieu central capable de contrôler le rythme du jeu et de faire le lien entre la défense et l’attaque. Mais un écart financier important subsiste entre l’intérêt du Real Madrid et un transfert officiel.

Selon les informations disponibles, le FC Barcelone s’est retiré de la course et Rodri considère le Real Madrid comme son option prioritaire. La décision finale ne sera toutefois connue que lorsque le contrat signé entre les deux clubs sera annoncé, et non sur la base de rumeurs.

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