Michael Owen conseille à Liverpool de ne pas payer 145 millions de livres pour Bradley Barcola

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Michael Owen conseille à Liverpool de ne pas payer 145 millions de livres pour Bradley Barcola

L’ancien attaquant de Liverpool, Michael Owen, a vivement déconseillé au club de payer les 145 millions de livres sterling réclamés pour l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Les Reds cherchent un nouveau joueur pour renforcer leur attaque après le départ surprise de Mohamed Salah, mais des prix aussi exorbitants sur le marché des transferts pourraient placer le club dans une situation difficile. Comme le rapporte Goal.com .

Dans un entretien accordé à ECHO, Owen a souligné que le club parisien tentait de profiter du besoin urgent de Liverpool de recruter un attaquant. Selon lui, il serait illogique et excessivement coûteux de payer une telle somme pour un joueur qui ne s’est pas encore pleinement imposé en Premier League.

Le problème du remplacement de Mohamed Salah

La star égyptienne Mohamed Salah a quitté Liverpool pour rejoindre Trabzonspor en tant qu’agent libre. Cette décision a laissé un grand vide dans l’attaque des Reds et oblige la direction à prendre des mesures urgentes avant la fermeture du mercato.

En neuf saisons avec les Reds, Salah a disputé 442 matchs, inscrit 257 buts et délivré 123 passes décisives. Grâce à sa contribution historique, l’équipe a remporté les principaux trophées de la Premier League et de la Ligue des champions.

Pour le service de recrutement de Liverpool, trouver un joueur capable de remplacer dignement cet attaquant légendaire est devenu un immense défi. Contrairement aux ailiers brillants des années précédentes, comme Sadio Mané et Luis Díaz, le club dispose temporairement de moins d’options de ce niveau.

Les difficultés du marché des transferts

L’ailier français de 23 ans Bradley Barcola, qui évolue au Paris Saint-Germain, était devenu la principale cible de Liverpool. Toutefois, la demande de 145 millions de livres sterling du club français pourrait mettre fin à toute négociation.

Selon Michael Owen, l’entourage du joueur connaît parfaitement le besoin urgent de Liverpool de recruter un joueur de haut niveau et gonfle donc artificiellement le montant du transfert. Il avait auparavant estimé qu’il serait plus logique de recruter l’attaquant de West Ham Jared Bowen, mais reconnaît qu’il faudra désormais étudier d’autres options.

LiverpoolMichael OwenMohamed SalahBradley BarcolaParis Saint-Germain
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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