Xabi Alonso n’a pas craint la 10e place : qu’a-t-il vu à Chelsea ?

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a expliqué pourquoi il avait accepté de prendre les rênes du club londonien. Le technicien espagnol ne s’est pas attardé sur les mauvais résultats de la saison dernière, préférant se concentrer sur le potentiel encore inexploité de l’équipe.

Les Londoniens ont terminé la saison 2025-2026 de Premier League à la 10e place avec 52 points. Lors de la dernière journée, leur défaite 2-1 contre Sunderland les a privés d’une qualification européenne.

Arrivé dans ce contexte, Alonso considère ce projet non pas comme un risque, mais comme une formidable opportunité.

« C’était le bon moment pour toutes les parties »

Xabi Alonso à Chelsea Il a expliqué sa décision de rejoindre Chelsea par la combinaison du timing et de l’opportunité.

« J’ai senti que c’était le bon moment pour ce club comme pour moi. C’était une belle opportunité. L’équipe avait montré récemment qu’elle pouvait évoluer à un très haut niveau, et la situation n’était pas aussi désespérée qu’elle pouvait le paraître de l’extérieur. »

Dans une interview officielle du club, Alonso a également souligné que l’effectif de Chelsea et le potentiel de l’équipe l’enthousiasmaient. Il veut construire une nouvelle idée de jeu avec les joueurs, raviver l’atmosphère à Stamford Bridge et renforcer les liens avec les supporters.

Pour le technicien espagnol, sa décision ne repose pas uniquement sur l’histoire du club ou son envie de travailler en Premier League. Lors de ses discussions avec la direction, il a constaté une vision commune de l’avenir de l’équipe.

Quel potentiel se cache derrière la 10e place ?

Le bilan de Chelsea la saison dernière ne correspondait ni aux moyens financiers du club ni à la qualité de son effectif. L’équipe a remporté 14 de ses 38 matchs, obtenu 10 nuls et subi 14 défaites.

Cependant, Alonso ne veut pas évaluer les qualités individuelles des joueurs uniquement à partir du classement final.

« Il existe ici un immense potentiel de progression. Nous verrons plus tard combien de temps cela prendra. Nous avons commencé à apporter des changements, nous analysons l’effectif et nous réfléchissons à l’avenir. »

Selon lui, le fait que l’équipe ait encore pu rivaliser au plus haut niveau récemment montre que le potentiel de l’effectif est intact. La priorité consiste désormais à réunir les qualités des joueurs autour d’un style de jeu commun.

Une saison sans compétitions européennes peut-elle devenir une opportunité ?

Chelsea ne participera pas aux compétitions européennes la saison prochaine. Il s’agit d’une perte importante pour le prestige et les revenus du club, mais cette situation pourrait aussi offrir un certain avantage au nouvel entraîneur.

Alonso pourra travailler davantage avec ses joueurs durant la semaine, approfondir ses idées tactiques à l’entraînement et mieux contrôler la charge de travail de l’effectif. Ses concurrents engagés en Ligue des champions ou en Ligue Europa devront, eux, composer avec un calendrier beaucoup plus chargé au fil de la saison.

L’absence de compétitions européennes ne garantit toutefois pas le succès. Au contraire, la pression sur les résultats pourrait augmenter puisque le club concentrera toute son attention sur la Premier League.

Le capitaine de Chelsea, Reece James, a lui aussi reconnu que la saison dernière était largement en dessous des standards du club. Il a déclaré que l’équipe devait à nouveau se battre pour des trophées et une qualification européenne.

Quelle équipe Alonso veut-il construire ?

À Chelsea, Xabi Alonso ne cherche pas seulement des résultats à court terme : il veut instaurer une culture footballistique durable.

Il considère que le succès ne repose pas sur des victoires isolées, mais sur de bonnes décisions au quotidien, des exigences élevées et le travail de toutes les composantes du club vers un objectif commun.

« Le succès est la conséquence d’un travail bien fait, de décisions de qualité et de la bonne culture que nous voulons construire. Si nous sentons chaque jour que nous sommes sur la bonne voie, nous pouvons envisager l’avenir avec confiance. »

Le technicien espagnol devrait accorder une grande importance non seulement aux qualités techniques des joueurs, mais aussi à leur discipline, à l’intensité de leurs efforts et à leur capacité à remplir leurs missions collectives.

Chelsea a signé un contrat de quatre ans avec Alonso. Il a officiellement pris ses fonctions le 1er juillet 2026. Cet accord montre que la direction du club est prête à lui accorder un certain temps pour reconstruire l’équipe.

Les décisions concernant l’effectif seront déterminantes

Alonso et la direction du club analysent actuellement l’effectif en place afin de déterminer quels joueurs resteront dans le nouveau projet et lesquels devront chercher une autre équipe.

Le principal problème de Chelsea n’est pas le manque de talent. Ces dernières années, le club a dépensé de grosses sommes et recruté de nombreux jeunes joueurs. Mais les changements fréquents au sein de l’effectif, les rotations d’entraîneurs et l’absence d’un système de jeu stable les ont empêchés d’exprimer pleinement leur potentiel.

Alonso doit désormais non seulement gérer un effectif important, mais aussi le transformer en une équipe équilibrée. Cela pourrait nécessiter de se séparer de certains joueurs reconnus, de conserver des leaders expérimentés et de confier des missions précises aux jeunes.

Pas une expérience de plus pour Chelsea

Xabi Alonso n’est pas arrivé à Chelsea pour prendre en main une équipe déjà prête. Il a choisi un club dont les résultats ont chuté, qui a été privé de compétitions européennes et qui a dû une nouvelle fois changer de direction.

Cependant, le technicien espagnol voit une grande opportunité derrière cette instabilité. Selon lui, l’effectif possède de la qualité, le club dispose de moyens importants et les supporters souhaitent toujours revoir une équipe de haut niveau.

Le potentiel évoqué par Alonso doit désormais se traduire par des résultats sur le terrain. La véritable évaluation de cette nouvelle ère à Chelsea ne se fera pas dans les premières interviews de l’entraîneur, mais commencera à apparaître dès les premiers mois de Premier League.

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !