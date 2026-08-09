Apple présentera simultanément trois nouveaux produits Ultra

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Apple présentera simultanément trois nouveaux produits Ultra

Apple commence à utiliser plus largement la marque « Ultra » dans sa gamme de produits. Selon une information publiée par MacRumors, qui cite l’insider de Bloomberg Mark Gurman ainsi que MacWorld, au moins trois nouveaux appareils portant ce nom devraient être annoncés prochainement. Cette nouvelle stratégie pourrait entraîner des changements majeurs sur le marché technologique. C’est ce que rapporte Ixbt.com.

Le premier des appareils en préparation serait le très attendu iPhone pliable, qui devrait probablement être baptisé iPhone Ultra. Selon les sources, ce smartphone innovant devrait être commercialisé en septembre de cette année. Il s’agirait de la première incursion d’Apple sur le marché des appareils dotés d’un écran pliable.

Des écouteurs de nouvelle génération et des capacités d’intelligence artificielle

Les écouteurs AirPods Ultra devraient être présentés d’ici la fin de l’année. Selon les experts, il s’agira d’une nouvelle catégorie d’écouteurs dont la conception rappellera celle des modèles AirPods Pro classiques. Leur principale différence résidera toutefois dans l’intégration de caméras infrarouges extrêmement compactes, conçues pour exploiter l’intelligence artificielle et surveiller la santé de l’utilisateur.

Ces solutions technologiques devraient permettre de mieux surveiller la santé au quotidien et d’améliorer considérablement l’expérience d’utilisation des appareils. L’intégration de caméras infrarouges pourrait constituer l’une des mises à jour les plus importantes de la gamme AirPods.

MacBook Ultra et l’ère des écrans OLED

Caractéristiques techniques attendues

Au début de 2027, l’entreprise devrait également dévoiler les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Ultra de son histoire. Ces modèles étaient auparavant supposés intégrer la gamme Pro. Ils seront non seulement les premiers ordinateurs de l’histoire d’Apple équipés d’écrans OLED, mais aussi les premiers à disposer d’écrans tactiles.

Les nouveaux ordinateurs portables devraient également recevoir les processeurs M5 Pro et M5 Max. En outre, ils pourraient intégrer une encoche Dynamic Island réduite ainsi que le modem Apple C2. Cela améliorerait encore l’interconnexion des appareils de l’écosystème Apple et la vitesse d’accès à Internet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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