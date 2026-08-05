La Terre n’est pas une sphère parfaite : la NASA révèle sa véritable forme

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La Terre n’est pas une sphère parfaite : la NASA révèle sa véritable forme

La NASA a présenté un nouveau modèle géoïde de la Terre, établi à partir de données recueillies pendant 15 ans. Il représente les variations du champ gravitationnel de notre planète sous forme de reliefs et de dépressions.

Selon les scientifiques, la Terre n’est pas une sphère parfaite. Comme les masses à l’intérieur de la planète ne sont pas réparties uniformément, la gravité est plus forte dans certaines régions et relativement plus faible dans d’autres.

C’est pourquoi le modèle peut évoquer une pomme de terre au premier regard. Toutefois, les irrégularités visibles ont été amplifiées près de 10 000 fois afin d’être facilement compréhensibles.

En réalité, ces différences sont très faibles et presque imperceptibles à l’œil nu. Le modèle représente le champ gravitationnel de la Terre plutôt que son apparence extérieure.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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