Galatasaray envoie une offre importante pour Gabriel Martinelli

Le club turc de Galatasaray a franchi une étape importante dans le dossier du transfert de l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli en envoyant une offre officielle de 34 millions de livres sterling pour l’ailier brésilien. Cependant, football.london rapporte que le club londonien n’a pas l’intention de vendre son ailier gauche avant d’avoir trouvé un remplaçant approprié. Goal.com en fait état également.

L’équipe dirigée par Mikel Arteta est très active durant le mercato estival. Christos Tzolis et Bruno Guimarães ont déjà rejoint le club. L’international grec s’est notamment illustré durant la préparation en inscrivant un but contre Gérone. Cette arrivée a fortement renforcé la concurrence pour une place de titulaire de Gabriel Martinelli.

L’avenir de Martinelli et les conditions du transfert

La saison dernière, Gabriel Martinelli n’a inscrit qu’un seul but en 30 apparitions en Premier League et n’a pas réussi à afficher une forme régulière. Malgré cela, il se sent actuellement heureux à Londres et reste au club. Toutefois, la menace de perdre sa place de titulaire pourrait influencer la décision du joueur concernant son avenir, selon certaines informations.

La direction d’Arsenal avait déjà manifesté son intérêt pour Vinícius Júnior afin de renforcer davantage les ailes. Cela montre que le club nourrit de très grandes ambitions sur le marché des transferts. Mikel Arteta a confirmé que des changements continueraient au sein de l’effectif afin d’améliorer la compétitivité de l’équipe.

La déclaration de Mikel Arteta

Après le match contre Gérone, Mikel Arteta a participé à une conférence de presse et laissé entendre que le mercato n’était pas encore terminé : « Nous nous attendons à ce qu’il y ait des mouvements dans les prochaines semaines. Nous voulons tous nous renforcer. Regardez le marché des transferts et nos concurrents : nous ne restons pas les bras croisés, nous avons des projets très ambitieux. »

Selon l’entraîneur, il est nécessaire d’accroître la concurrence interne afin d’élever encore le niveau de l’équipe et de combler ses lacunes. Si la direction d’Arsenal recrute un autre ailier de haut niveau, Galatasaray devrait intensifier ses efforts pour attirer Gabriel Martinelli. Pour l’instant, le Brésilien doit se battre sur le terrain pour conserver sa place.