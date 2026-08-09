Le club anglais de Liverpool a manqué une occasion majeure de renforcer son secteur offensif lors du mercato estival. Les situations de Jarrod Bowen, capitaine de West Ham, et de Bradley Barcola, attaquant du Paris Saint-Germain, suscitent de vifs débats. Goal.com rapporte .

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com, l’ancien attaquant de Liverpool Michael Owen a estimé que la direction des Reds avait choisi la mauvaise approche sur le marché des transferts. Selon lui, le club aurait dû s’intéresser à un autre candidat pour remplacer Mohamed Salah.

Le prix exorbitant de Bradley Barcola

La valeur de transfert de Bradley Barcola, qui évolue au Paris Saint-Germain, ainsi que la durée de près de deux ans restante sur son contrat ne contraignent pas le club parisien à vendre son joueur. Le champion de France réclame 145 millions de livres sterling, soit environ 195 millions de dollars, pour sa star.

Même après ses importantes dépenses de l’année dernière, Liverpool ne peut pas justifier un investissement aussi élevé pour remplacer Mohamed Salah, parti en tant qu’agent libre. À quelques semaines du début de la nouvelle saison, le staff technique se dépêche de trouver un ailier.

L’option Jarrod Bowen

Selon Michael Owen, Jarrod Bowen, relégué de Premier League avec West Ham, serait le candidat idéal pour remplacer Mohamed Salah. L’ancien joueur a souligné que l’ailier anglais serait prêt à rejoindre un autre club après la relégation de son équipe en division inférieure.

« Bradley Barcola est sans aucun doute un joueur de très haut niveau, mais son prix est beaucoup trop élevé. J’aurais procédé différemment et j’aurais essayé de faire venir Jarrod Bowen de West Ham », a déclaré Michael Owen dans une interview accordée via Sportsbookreview.com et le code promotionnel de Kalshi.

Owen a également ajouté que Liverpool devait étudier d’autres joueurs talentueux sur le marché des transferts, car l’équipe a un besoin urgent de footballeurs capables d’évoluer sur les ailes. Toutefois, avec peu de temps et des exigences financières élevées, cette fenêtre de transferts est particulièrement complexe pour les Reds.