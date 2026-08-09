Le départ de Ronald Araújo vers Liverpool bouleverse les plans de Barcelone

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Le départ de Ronald Araújo vers Liverpool bouleverse les plans de Barcelone

Le départ du défenseur central uruguayen Ronald Araújo de la Catalogne pour rejoindre Liverpool, en Angleterre, a profondément bouleversé la politique de transferts de Barcelone . Ce transfert inattendu a placé l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco devant une mission majeure : reconstruire la défense. C’est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations publiées par Marca, le joueur avait auparavant insisté à plusieurs reprises sur son souhait de rester au club. Son départ a donc été une surprise, même pour ses coéquipiers. Cependant, après que la position et les intentions de l’entraîneur Hansi Flick sont devenues plus claires, le défenseur a préféré relever de nouveaux défis.

Détails du transfert et aspects financiers

Ronald Araújo a signé avec Liverpool un contrat à long terme courant jusqu’en juin 2031. Le club anglais dispose également d’une option d’achat valable jusqu’à la fin de la saison, pour un montant estimé à environ 50 millions d’euros.

Liverpool s’est également engagé à prendre entièrement en charge le salaire du joueur, qui figurait parmi les plus élevés de Barcelone. Cette décision réduit considérablement la charge financière du club catalan et l’aide à alléger sa masse salariale.

Les nouvelles missions de Deco et Hansi Flick

Le départ d’Araújo vers l’Angleterre, après ses adieux à ses coéquipiers et aux employés du club au complexe sportif Joan Gamper, n’était absolument pas prévu dans le projet de Barcelone. Même si cette possibilité avait toujours été évoquée, le joueur semblait peu enclin à partir.

La situation actuelle oblige le directeur sportif Deco à étudier cinq options alternatives pour renforcer l’axe de la défense, en plus des autres priorités du marché des transferts. Cet équilibre complexe aura certainement un impact sur les résultats de l’équipe cette saison.

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Jahongir Tursunov
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