La Juventus et Bologne étudient les options John Lucumí et Teun Koopmeiners sur le marché des transferts

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La Juventus et Bologne étudient les options John Lucumí et Teun Koopmeiners sur le marché des transferts

La Juventus, l’un des clubs majeurs de la Serie A italienne, poursuit activement ses démarches pour recruter le défenseur John Lucumí. Toutefois, les négociations avec Bologne se sont compliquées en raison d’exigences inattendues, provoquant un virage brutal sur le marché des transferts. Selon Gazzetta.it, le club émilien réclame au moins 20 millions d’euros pour son défenseur et attend une proposition intéressante de l’équipe turinoise en échange d’une baisse du montant. C’est ce que rapporte Goal.com .

La position ferme de Bologne s’explique par plusieurs raisons financières et contractuelles importantes. Notamment, le club doit reverser 20 % de toute future vente de John Lucumí à son ancien club, Genk. La direction de Bologne craint donc de subir une perte financière significative si elle réduit excessivement le prix du joueur.

Obstacles financiers et conditions des négociations

Le club souhaite également tenir la promesse faite au joueur. En début de saison, John Lucumí avait accepté de rester une année supplémentaire, à condition d’obtenir la garantie de choisir lui-même sa prochaine destination. De son côté, la Juventus prévoyait de proposer 10 millions d’euros pour le défenseur, ainsi qu’un joueur supplémentaire.

Les Turinois ont d’abord tenté de proposer Juan Cabal comme monnaie d’échange afin de réduire le montant du transfert. Toutefois, la question du pourcentage à verser à Genk reste le principal obstacle des négociations. C’est pourquoi la direction de Bologne a demandé l’inclusion d’un tout autre joueur dans l’opération, en particulier Teun Koopmeiners.

L’option Teun Koopmeiners et les projets des deux clubs

Le directeur sportif de Bologne, Giovanni Sartori, ne cache pas qu’il connaît bien le milieu de terrain néerlandais et qu’il respecte sa famille. Sartori avait lui-même fait venir le joueur à l’Atalanta. Il travaille actuellement aussi sur le transfert de son frère, Peer Koopmeiners. La Juventus ne s’oppose pas au départ de Teun Koopmeiners, mais aucune offre satisfaisante n’est encore arrivée pour lui.

Le joueur ne manifeste aucun intérêt pour les offres venues de Turquie, tandis que l’intérêt de clubs de Premier League n’a pas encore débouché sur de véritables négociations. Son salaire annuel de 4,5 millions d’euros pourrait également poser un problème à Bologne, mais si la Juventus en prenait une partie en charge, les chances de voir le transfert aboutir augmenteraient. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs et Teun Koopmeiners pourrait jouer un rôle clé dans la conclusion du transfert de John Lucumí.

JuventusBologneJohn LucumíTeun KoopmeinersSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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