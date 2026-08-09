Manchester City s’impose largement face à l’Atlético de Madrid à Séoul

Manchester City lors d’un match disputé au Stade de la Coupe du monde de Séoul dans le cadre de la préparation d’avant-saison l’Atlético de Madrid sur le score de 3-1. Selon Goal.com, les hommes d’Enzo Maresca ont fait la différence grâce à une seconde période étincelante, transperçant la défense adverse et affichant pleinement leur supériorité lors du tournoi organisé en Corée du Sud. Cette information est rapportée par Goal.com rapporte .

Dès les premières minutes, le club anglais s’est montré très actif sur le terrain. Tijjani Reijnders a été tout près d’ouvrir le score, mais l’expérimenté gardien Jan Oblak est intervenu avec assurance. Très actif sur les ailes, Savinho a causé de nombreux problèmes aux défenseurs adverses, tandis que sa frappe dangereuse de loin n’a pas trouvé le cadre.

À l’approche de la pause, l’équipe de Diego Simeone a ouvert le score contre le cours du jeu. Après un corner mal dégagé, Morten Hjulmand a adressé le ballon dans la surface de réparation et le jeune talent de 16 ans Jorge Domingues a parfaitement trompé Gianluigi Donnarumma. Ainsi, le club madrilène est rentré aux vestiaires avec l’avantage.

Le duo Antoine Semenyo-Omar Marmoush

En seconde période, l’équipe de Maresca a procédé à des ajustements tactiques et intensifié ses attaques. Les raids rapides et puissants d’Antoine Semenyo sur l’aile gauche de l’Atlético de Madrid ont désorganisé la défense. À la 57e minute, Semenyo a conservé le ballon près de la ligne de touche avant de pénétrer brillamment dans la surface et de servir Omar Marmoush . L’attaquant n’a pas tremblé à bout portant et a égalisé.

Deux minutes plus tard, une combinaison similaire s’est à nouveau produite. Omar Marmoush a encore transformé en but le centre parfait de Semenyo depuis l’aile, signant un doublé et donnant l’avantage aux Citizens. Le sort du match a ainsi été scellé en peu de temps, et Manchester City n’a laissé aucune chance à son adversaire de revenir.

Les changements de Simeone et la fin du match

À la 64e minute l’Atlético de Madrid a effectué neuf changements d’un coup. Le joueur local Kang-In Lee et Obed Vargas, notamment, ont tenté d’insuffler une nouvelle dynamique à leur équipe. Kang-In Lee a eu une belle occasion d’égaliser, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre.

Jusqu’au coup de sifflet final Manchester City a conservé son avantage. Entré en jeu, Divin Mubama a eu une occasion idéale d’aggraver le score, mais sa frappe a été repoussée par le gardien remplaçant Salvi Esquivel. Malgré cela, au coup de sifflet final, les Citizens ont logiquement célébré leur victoire 3-1.