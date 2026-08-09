Un motif spécial créé pour déjouer les caméras de surveillance

Une nouvelle solution logicielle destinée à protéger la vie privée et à contourner les systèmes de surveillance automatisés a été développée aux États-Unis. Créés par le spécialiste de la cybersécurité Bill Swearingen, ces motifs informatiques, imprimés sur des vêtements et divers objets, peuvent empêcher les caméras de surveillance modernes et les lecteurs de plaques d’immatriculation d’identifier une personne ou un véhicule. De telles technologies pourraient devenir un moyen de protection pour les citoyens qui ne souhaitent pas vivre sous une surveillance permanente dans l’espace urbain. C’est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, ce projet baptisé noRecognition vise les systèmes de surveillance algorithmique largement utilisés aux États-Unis et dans d’autres régions. Ces dernières années, les caméras de rue ont été équipées d’intelligence artificielle et de technologies de reconnaissance faciale, permettant aux forces de l’ordre de suivre n’importe quel déplacement en temps réel. Toutefois, cette surveillance de masse suscite de vives inquiétudes chez de nombreux spécialistes et citoyens.

Déjouer les algorithmes, pas les caméras

Au cours de l’année écoulée, Swearingen a réalisé près de 31 millions de tests dans ce but précis. Selon ses explications, les motifs développés n’empêchent pas l’enregistrement vidéo, mais perturbent complètement la capacité de l’algorithme de la caméra à reconnaître l’objet présent dans l’image. Le système ne déclenche alors aucune alerte et l’objet semble disparaître du radar.

Depuis Kansas City, le spécialiste qui dirige le projet souligne que les rues de sa ville sont saturées de caméras de surveillance et que les habitants n’y ont jamais véritablement consenti. L’année dernière, alors qu’il souhaitait participer à une manifestation, sa crainte de voir l’exercice des droits civiques suivi par des caméras de surveillance l’a poussé à lancer ce projet.

Premier test à la conférence Def Con

Le projet a passé avec succès son premier test public lors de la conférence de cybersécurité Def Con, à Las Vegas. Pendant l’événement, il a été démontré concrètement comment une voiture recouverte d’un motif spécial pouvait déjouer les systèmes de surveillance dans des conditions réelles. Cette démonstration ouvre un nouveau chapitre dans le débat entre respect de la vie privée et technologies de surveillance à l’ère numérique.

Bill Swearingen affirme que les gens devraient avoir le droit de « se désactiver » de la surveillance grâce à des motifs spéciaux. Selon lui, la vie privée est un droit fondamental et chaque citoyen devrait pouvoir s’opposer au contrôle de chacun de ses déplacements par l’État ou des entreprises privées. On ignore encore quelles conséquences ces technologies auront sur la législation et la sécurité, mais elles sont considérées comme une étape importante vers la protection de la vie privée numérique.