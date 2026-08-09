La Roma entre dans la course pour le transfert de Rodrigo Mora

Le club italien de la Roma a commencé à se montrer actif sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif avec de jeunes talents. Les Giallorossi travaillent à attirer de nouveaux candidats au poste de milieu offensif, en pensant à l’avenir. Rodrigo Mora, talentueux footballeur né en 2007 et évoluant au FC Porto, est devenu l’une des principales cibles du club romain. Goal.com rapporte .

Selon les informations de Goal.com et de plusieurs insiders réputés, la direction de la Roma a déjà entamé des négociations avec le FC Porto pour recruter le joueur. Les Romains prennent des mesures concrètes afin de s’attacher les services de ce jeune talent dans la dernière ligne droite du mercato. Considéré comme l’une des étoiles les plus prometteuses du football portugais, Rodrigo Mora a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens grâce à sa technique et à sa vision du jeu.

Offre financière et conditions

Selon Angelo Mangiante, la Roma a envoyé sa première offre financière officielle pour le transfert de Rodrigo Mora. Les Romains proposent un prêt de 5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat définitif de 45 millions d’euros. Toutefois, ce transfert ne sera pas facile à conclure, car la concurrence est particulièrement forte pour le joueur.

D’après Gianluca Di Marzio, l’entraîneur de la Roma souhaite vivement voir ce jeune joueur dans son équipe et demande à la direction de boucler son transfert par tous les moyens. L’intérêt marqué du technicien pousse le club à se montrer encore plus actif dans les négociations. Malgré cela, le club romain n’est pas seul dans cette course.

L’intérêt d’un club turc

Selon les médias turcs, notamment Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray suit également attentivement la situation de Rodrigo Mora. Le club stambouliote étudie lui aussi les possibilités de recruter le talentueux joueur dans les derniers jours du mercato. Cette situation a encore intensifié la concurrence dans la course au transfert.

L’entraîneur du FC Porto, Francesco Farioli, a réagi aux rumeurs concernant le transfert du joueur en déclarant : « Il n’a pas demandé à quitter l’équipe. Je comprends que le marché des transferts puisse occuper l’esprit des joueurs. Il est parfois naturel qu’ils réfléchissent à d’autres destinations ou à leur rôle au sein du FC Porto. Mais tout le monde peut rester serein ».

L’issue de ce transfert reste pour l’instant incertaine. La Roma entend conclure rapidement les négociations et devancer ses concurrents. Si l’accord se concrétise, il constituera une étape importante dans les plans du club romain pour les prochaines saisons.