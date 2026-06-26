Tesla règle le procès lié à un décès impliquant le système FSD

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Tesla règle le procès lié à un décès impliquant le système FSD

La société américaine Tesla a conclu un accord pour mettre fin à un procès concernant un décès lié à son système d'aide à la conduite Full Self-Driving (FSD). Cet incident intensifie les débats sur la sécurité des systèmes d'autopilote et pourrait affecter la réputation technologique de l'entreprise. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Bloomberg, l'affaire concerne un accident tragique survenu en 2023. À l'époque, Jona Story, 71 ans, avait été percuté par une Tesla Model Y alors qu'il tentait de réguler la circulation autour d'un autre accident causé par l'éblouissement du soleil. La fille du défunt avait intenté une action en justice contre Tesla et le conducteur.

Les conditions financières et les détails de l'accord n'ont pas encore été divulgués. Cependant, bien que cet accord réduise somewhat la pression juridique sur Tesla, le risque principal demeure. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis poursuit ses enquêtes sur cet incident.

Défaillances techniques et enquêtes fédérales

En 2024, la NHTSA a lancé une enquête spécifique sur le logiciel FSD (Supervised) de Tesla. Cela a été déclenché par quatre collisions majeures survenues dans des conditions de visibilité réduite, notamment à cause de la lumière du soleil, du brouillard ou de la poussière. Le cas de Jona Story a été inclus dans cette liste.

L'agence fédérale a précisé que l'objectif de l'enquête est d'évaluer la capacité du système automatisé à détecter et à réagir correctement aux conditions météorologiques et d'éclairage difficiles sur la route. En mars 2026, l'enquête est passée au stade de l'« analyse d'ingénierie », ce qui témoigne de la gravité du problème.

Le rapport de la NHTSA indique que les données disponibles montrent des lacunes dans la capacité du système Tesla à détecter la dégradation de la visibilité et à avertir le conducteur à temps. Cela peut représenter un risque sérieux non seulement pour les conducteurs, mais aussi pour la vie des piétons.

Conséquences potentielles pour l'entreprise

Malgré la clôture du procès, les enquêtes fédérales ne sont pas terminées. Si la NHTSA conclut à un défaut systémique, Tesla pourrait être contrainte de procéder au rappel (recall) de centaines de milliers de véhicules électriques. Cela constituerait un coup dur, tant financièrement que pour l'image de l'entreprise.

De plus, en octobre 2025, l'agence a lancé une autre enquête sur d'autres aspects du système FSD. Celle-ci s'appuie sur de nombreuses plaintes concernant le non-respect des feux rouges ou des changements de voie incorrects par le logiciel. Alors que l'intérêt pour les véhicules Tesla croît également sur le marché ouzbek, de tels problèmes de sécurité appellent les utilisateurs locaux à la vigilance.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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