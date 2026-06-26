Exécution historique en Floride : le plus vieux condamné exécuté

En Floride, aux États-Unis, la peine de mort a été exécutée sur Dusty Ray Spencer, âgé de 74 ans. Il devient ainsi le condamné le plus âgé exécuté dans l'histoire de l'État.

Spencer avait été reconnu coupable du meurtre au couteau de son épouse, Karen Spencer, en 1992. La sentence a été appliquée le 25 juin dans une prison de Floride par injection létale.

Selon les informations, neuf condamnés ont été exécutés en Floride cette année.

Par ailleurs, l'exécution d'un autre condamné de 74 ans, Dennis Sochor, est prévue pour le mois prochain.