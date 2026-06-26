Le corps d'une Ouzbèk noyée dans une rivière au Kirghizistan a été retrouvé

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Le corps d'une Ouzbèk noyée dans une rivière au Kirghizistan a été retrouvé

Un accident de la route survenu dans le district de Toktogul, au Kirghizistan, s'est terminé en tragédie. Une citoyenne ouzbè a péri après que sa voiture a chuté dans la rivière Chichqon. Selon le ministère des Situations d'urgence du Kirghizistan, Sputnik Kirghizistan a rapporté.

L'accident s'est produit le 22 juin de cette année. Quatre personnes se trouvaient dans le véhicule : trois hommes et une femme de 45 ans.

Selon les premières informations, les trois hommes ont réussi à sortir de l'eau par leurs propres moyens. Cependant, la femme a été emportée par le fort courant de la rivière.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont duré plusieurs jours. Quatre jours plus tard, les sauveteurs ont retrouvé le corps de la femme et l'ont remis aux forces de l'ordre.

Actuellement, les autorités compétentes mènent une enquête complémentaire sur toutes les circonstances de l'accident et sur la manière dont la voiture a chuté dans la rivière.

ToktogulKyrgyzstanToktogulSputnik Kyrgyzstan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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