Les Kazakhstanais rejoignent la recherche d'un enfant de 6 ans emporté par une rivière kirghize

Des sauveteurs et des volontaires venus du Kazakhstan ont rejoint les opérations de recherche d'un enfant de 6 ans emporté par le courant violent d'une rivière de montagne au Kirghizistan. Depuis plusieurs jours, des centaines de personnes poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver l'enfant vivant.

La tragédie s'est produite le 23 juin. Une voiture transportant deux familles a chuté dans une rivière de montagne. Deux femmes et trois enfants ont été sauvés, mais une fille de 12 ans et un garçon de 6 ans ont été emportés par le courant.

Le corps de la fillette a été retrouvé plus tard. Actuellement, les sauveteurs fouillent plusieurs kilomètres le long des berges de la rivière et élargissent la zone de recherche.

Il n'y a pour l'instant aucune information officielle sur le sort de l'enfant.