La sélection ouzbèke U-20 affrontera la Corée du Sud à Tachkent !

·21·Sport
La sélection ouzbèke U-20 affrontera la Corée du Sud à Tachkent !

La sélection nationale ouzbèke U-20 entame l’ultime étape de sa préparation avant les éliminatoires de la compétition continentale.

Le technicien expérimenté Jamoliddin Rahmatullayev et ses joueurs affronteront le 25 août à Tachkent l’une des meilleures sélections de jeunes d’Asie — la sélection sud-coréenne U-20 — lors d’un match amical international.

Le dernier match test avant les éliminatoires continentales

Du 25 août au 6 septembre, les matches de qualification de la Coupe d’Asie U-20 se dérouleront. Pour notre sélection, qui se prépare sérieusement à cette compétition continentale, le match contre ses homologues sud-coréens constituera le test le plus important avant les rencontres officielles.

À travers ce match de préparation, le sélectionneur Jamoliddin Rahmatullayev souhaite évaluer pleinement la condition physique et tactique des joueurs titulaires, puis choisir la stratégie optimale pour les matches officiels de qualification.

Ce match amical très disputé, qui se déroulera dans un stade de Tachkent, devrait constituer une épreuve majeure et une véritable école du football pour nos jeunes joueurs.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Islam Makhachev dévoile le plus grand objectif de l’histoire de l’UFC : un nouveau sommet en MMA !Islam Makhachev dévoile le plus grand objectif de l’histoire de l’UFC : un nouveau sommet en MMA !Aujourd'hui, 17:47Nos judokas prêts à conquérir l’Amérique du Sud : composition de l’équipe nationale !Nos judokas prêts à conquérir l’Amérique du Sud : composition de l’équipe nationale !Aujourd'hui, 17:3815 médailles à Tachkent : les résultats marquants des Championnats d’Asie dans la capitale15 médailles à Tachkent : les résultats marquants des Championnats d’Asie dans la capitaleAujourd'hui, 17:30Como envisage Liam Delap pour renforcer son attaqueComo envisage Liam Delap pour renforcer son attaqueAujourd'hui, 17:17Frank Lampard se prépare à retrouver la Premier League avec CoventryFrank Lampard se prépare à retrouver la Premier League avec CoventryAujourd'hui, 16:54Le différend autour du transfert de Davide Frattesi est résoluLe différend autour du transfert de Davide Frattesi est résoluAujourd'hui, 16:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov