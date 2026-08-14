La sélection ouzbèke U-20 affrontera la Corée du Sud à Tachkent !

La sélection nationale ouzbèke U-20 entame l’ultime étape de sa préparation avant les éliminatoires de la compétition continentale.

Le technicien expérimenté Jamoliddin Rahmatullayev et ses joueurs affronteront le 25 août à Tachkent l’une des meilleures sélections de jeunes d’Asie — la sélection sud-coréenne U-20 — lors d’un match amical international.

Le dernier match test avant les éliminatoires continentales

Du 25 août au 6 septembre, les matches de qualification de la Coupe d’Asie U-20 se dérouleront. Pour notre sélection, qui se prépare sérieusement à cette compétition continentale, le match contre ses homologues sud-coréens constituera le test le plus important avant les rencontres officielles.

À travers ce match de préparation, le sélectionneur Jamoliddin Rahmatullayev souhaite évaluer pleinement la condition physique et tactique des joueurs titulaires, puis choisir la stratégie optimale pour les matches officiels de qualification.

Ce match amical très disputé, qui se déroulera dans un stade de Tachkent, devrait constituer une épreuve majeure et une véritable école du football pour nos jeunes joueurs.

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