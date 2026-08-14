Nos judokas prêts à conquérir l’Amérique du Sud : composition de l’équipe nationale !

Du 20 au 24 août, l’une des grandes villes de l’Équateur, Guayaquil, accueillera le prestigieux Championnat du monde de judo cadets.

Lors de cette compétition phare et la plus importante de l’année, 480 des jeunes judokas les plus talentueux, venus de 61 pays monteront sur le tatami pour tenter de décrocher le titre mondial. Parmi eux, l’équipe nationale cadette d’Ouzbékistan sera au complet et se battra pour les principales récompenses.

Selon un communiqué officiel du service de presse de la Fédération ouzbèke de judo, notre délégation nationale s’est rendue en Amérique du Sud, en Équateur, sous la direction de l’entraîneur principal Aurelian Chiprian Flis « Composition complète pour les Mondiaux »

Composition complète pour les Mondiaux

Découvrez les jeunes judokas et le staff technique qui défendront l’honneur de notre équipe nationale sur les scènes continentale et mondiale :

Garçons :

-50 kg : Safoxo‘ja Sayfulloyev, Akbar Sharifov

-55 kg : Bobur Yusupov

-60 kg : Abubakr Sattorov, Davlat Ahrorov

-66 kg : Akromjon Karimov

-73 kg : Behruzbek Usmonov

-81 kg : Samandar Sunnatov

-90 kg : Jo‘rabek Eshpo‘latov

+90 kg : Alibek Durdiyev

Filles :

-40 kg : Iroda Sirojiddinova

-44 kg : Dilafruz Boltaboyeva, Alina Kolyucheva

-48 kg : Charos Hikmatova, Mohinur Ollaberganova

-57 kg : Ziyoda Javlonova, Zuhra Alimova

-63 kg : Parizoda Yuldasheva, Gulsanam Hazratova

-70 kg : Poshshajon Jumaboyeva

Staff technique et délégation :

Entraîneur principal : Aurelian Chiprian Flis

Entraîneurs : Gelaniy Ozdayev, Junna Kikuchi, Zokirjon Sobirov, Nilufar Yermaganbetova

Médecin : Gulzoda Hakimova

Manager de l’équipe : Dilshod Shukrulloyev

Nous souhaitons beaucoup de succès et des médailles d’or à nos compatriotes pour leurs combats acharnés sur les tatamis équatoriens !

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