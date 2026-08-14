Le PSG plus fort que le Real : la légende géorgienne s’exprime sur l’avenir de Kvaratskhelia

Légende du football géorgien et ancien défenseur de l’AC Milan Kakha Kaladze le leader du PSG et de la sélection géorgienne Khvicha Kvaratskhelia a commenté les rumeurs concernant un éventuel transfert au Real Madrid.

Le technicien expérimenté n’a pas exclu qu’un départ de Khvicha à Madrid serait une grande réussite, mais il a clairement souligné qu’actuellement, le niveau de jeu du club parisien était supérieur à celui du Real.

« Le Real peut largement se l’offrir, mais… »

Kaladze a répondu ainsi à une question sur l’avenir de la star et les différences entre les deux grands clubs :

*« Si l’on regarde les choses objectivement, oui, « Real Madrid» peut largement se permettre de le recruter… Simplement, aujourd’hui, « le PSG produit un football bien plus séduisant et c’est une équipe plus forte que le Real. Du moins à l’heure actuelle. Mais si l’on regarde l’histoire, le Real est naturellement le club royal et l’une des plus grandes équipes de l’histoire du football. C’est pourquoi, si Khvicha parvient à rejoindre le Real Madrid, nous ne pourrons que nous réjouir pour lui. Toutefois, cela ne doit pas être un simple transfert : il devra aussi conquérir de nouveaux sommets et remporter la Ligue des champions. Ce serait alors une véritable réussite »*.

« Luis Enrique est un génie ! »

L’ancienne star géorgienne a également salué le travail réalisé par l’entraîneur français Luis Enrique au sein de l’équipe :

« Mais actuellement, j’aime énormément le jeu du PSG. Parce que Luis Enrique est là… C’est un véritable entraîneur de génie ! » — a conclu Kakha Kaladze.

Les performances réussies de Khvicha Kvaratskhelia à Paris et ses progrès sous les ordres de Luis Enrique ont encore augmenté sa valeur sur le marché des transferts, tout en maintenant l’intérêt des autres grands clubs européens, dont le Real Madrid.

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