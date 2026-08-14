Sofie Lundgaard quitte Liverpool et rejoint l’Eintracht

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Sofie Lundgaard quitte Liverpool et rejoint l’Eintracht

La milieu de terrain de l’équipe féminine de Liverpool, Sofie Lundgaard, poursuivra sa carrière à l’Eintracht Frankfurt, pensionnaire de la Frauen-Bundesliga, pour un montant non communiqué. À 24 ans, la Danoise ouvre une nouvelle page de sa carrière rapporte Goal.com.

Ce transfert met fin aux trois années et demie passées par Lundgaard au sein du club de la Mersey. Arrivée de Fortuna en janvier 2023, la talentueuse milieu de terrain s’était rapidement adaptée au jeu de l’équipe, disputant 31 rencontres au cours de ses 18 premiers mois.

Des blessures graves et une période difficile

Cependant, les dernières années de la joueuse à Liverpool ont été marquées par de graves blessures. Une rupture des ligaments du genou ainsi qu’une fracture de la jambe l’ont contrainte à suivre une longue période de rééducation.

En conséquence, elle n’a disputé que 11 matchs au cours des deux dernières saisons, et n’est entrée en jeu qu’à trois reprises comme remplaçante la saison passée. Malgré cela, la direction et le staff du club ont salué sa détermination et son courage durant cette période difficile.

Les adieux du club et de la joueuse

Dans un communiqué officiel, Liverpool a remercié la joueuse pour sa contribution et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière en Allemagne. Devenue chère au club et à ses supporters, Sofie Lundgaard a également publié un chaleureux message d’adieu sur ses réseaux sociaux.

Dans son message, la joueuse a décrit la Mersey comme sa deuxième maison. Elle a souligné que le soutien des supporters avait toujours eu une importance particulière pour elle et a affirmé qu’elle resterait à jamais une supportrice de l’équipe.

Une nouvelle opportunité en Frauen-Bundesliga

Son arrivée dans le championnat allemand offre à Lundgaard une excellente occasion de retrouver sa meilleure forme dans l’une des divisions majeures du football féminin européen. Ancienne internationale danoise chez les jeunes, elle devrait devenir une joueuse clé du milieu de terrain du club de Francfort grâce à ses qualités techniques.

Pour Liverpool, ce transfert constitue une nouvelle étape dans la volonté de renforcer la compétitivité de l’équipe dirigée par l’entraîneur principal Gareth Taylor pour la saison prochaine. Le renouvellement et le renforcement de l’effectif se poursuivent avant les affrontements intenses de la Women's Super League.

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Jahongir Tursunov
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