Le différend autour du transfert de Davide Frattesi est résolu

Dans le monde du football, les derniers jours du mercato sont souvent riches en rebondissements. Selon Goal.com, une situation tendue est apparue en Serie A entre l’Inter et la Lazio au sujet du transfert du milieu de terrain Davide Frattesi, avant de trouver une issue dans les dernières minutes. Bien que les parties soient initialement parvenues à un accord, l’intervention des instances officielles a tout changé. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Il s’est avéré que l’Inter et la Lazio avaient conclu un accord de principe le 13 août concernant le transfert du joueur. Selon cet accord, Davide Frattesi devait rejoindre le club romain en prêt pour 1 million d’euros, avec une option d’achat fixée à 14 millions d’euros. Cette clause devait devenir obligatoire si la Lazio terminait à la 10e place de Serie A ou si le joueur disputait un certain nombre de rencontres. L’Inter conservait également le droit de percevoir 50 % du montant d’une future revente.

L’obstacle au transfert et les modifications de l’accord

Cependant, au matin du 14 août, la direction de la Serie A a bloqué l’opération. Le problème venait du fait que les activités de transfert de la Lazio étaient actuellement limitées et que le club devait maintenir un solde financier nul. L’objection du bureau de Via Rosellini portait précisément sur la clause d’obligation d’achat. Le club dirigé par Claudio Lotito ne pouvait pas garantir à l’avance un solde nul pour la période des transferts une fois l’obligation de 14 millions d’euros activée.

En raison de problèmes liés aux ratios financiers et au respect du plafond de la valeur de l’effectif, l’accord a été suspendu. La direction de l’Inter, et Giuseppe Marotta en personne, ont vivement exprimé leur mécontentement. Le joueur et ses agents, qui s’apprêtaient à prendre l’avion de Milan pour Rome, sont restés bloqués à l’aéroport et ont dû regarder leur vol réservé partir sans eux.

Une nouvelle formule et un accord définitif

La direction de la Lazio a entamé des négociations rapides afin d’apaiser la situation et a élaboré une nouvelle formule pour résoudre le problème. Les parties sont finalement parvenues à modifier les conditions de l’accord, permettant à Davide Frattesi de prendre l’avion pour Rome.

Selon le nouvel accord, le transfert est réalisé aux conditions suivantes :

Le montant du prêt passe de 1 à 5 millions d’euros ;

L’option d’achat passe de 14 à 10 millions d’euros, auxquels s’ajouteront des bonus ;

La clause garantissant à l’Inter 50 % des bénéfices d’une future revente reste inchangée.

Ainsi, une saga longue et controversée a finalement pris fin, et le milieu de terrain poursuivra sa carrière sous les couleurs des Biancocelesti.