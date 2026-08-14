Que réserve la prochaine saison à Rio Ngumoha ?

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Que réserve la prochaine saison à Rio Ngumoha ?

Le jeune talent de Liverpool, Rio Ngumoha, devra bénéficier d’un temps de jeu régulier durant la saison 2026-2027 afin de franchir une nouvelle étape dans son développement. À 17 ans, l’un des grands espoirs du football anglais avait déjà signé plusieurs performances historiques ces dernières saisons et fait ses premiers pas importants vers une place dans l’équipe première. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la légende de Liverpool John Barnes, interrogée par 247Bet au sujet de l’avenir du jeune ailier, a souligné l’importance d’adopter une approche progressive de son développement. D’après l’expert, le public attend souvent des jeunes joueurs qu’ils deviennent immédiatement les meilleurs footballeurs du monde, leur imposant ainsi une pression excessive.

Les premiers succès du jeune talent au club

Arrivé de l’académie de Chelsea à Liverpool, Rio Ngumoha a fait ses débuts avec les Reds en janvier 2025 et est devenu le plus jeune joueur à apparaître avec l’équipe première dans l’histoire du club. Il n’avait alors que 16 ans et 135 jours, tandis que l’entraîneur Arne Slot s’est efforcé d’exploiter progressivement son potentiel.

En août, son but victorieux spectaculaire contre Newcastle United lui a également permis de devenir le plus jeune joueur à marquer pour Liverpool. Il s’est ensuite illustré en Ligue des champions, en FA Cup et en League Cup, avant de faire ses débuts avec l’équipe d’Angleterre lors d’un match amical contre la Nouvelle-Zélande.

Les principaux objectifs de la prochaine saison

Selon John Barnes, la priorité de Rio Ngumoha à ce stade est de s’imposer durablement dans l’équipe et de progresser étape par étape. « Nous devons lui garantir du temps de jeu régulier en équipe première. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons parler de lui comme d’un joueur majeur de Liverpool ou de l’équipe d’Angleterre », a déclaré la légende du club.

Le style de jeu de Ngumoha repose principalement sur son activité face aux défenseurs adverses et ses projections vers l’avant avec le ballon. Même s’il lui arrive d’être accusé d’en faire trop, le staff de Liverpool comprend qu’il ne faut pas limiter sa créativité, car c’est précisément cette qualité qui le distingue des autres attaquants.

Rio NgumohaLiverpoolJohn BarnesPremier LeagueFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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