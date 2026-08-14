Como envisage Liam Delap pour renforcer son attaque

L’entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, poursuit ses démarches actives sur le marché des transferts afin de renforcer davantage le secteur offensif de son équipe. Selon Sky Sport, la direction du club a entamé des négociations préliminaires pour le transfert de l’attaquant de Chelsea Liam Delap, qui pourrait devenir sa priorité. Goal.com rapporte .

Cette saison, Como se montre très actif sur le marché des transferts et ambitionne de bâtir un effectif capable d’évoluer au niveau de la Ligue des champions. Le club a entièrement reconstruit sa défense et a conservé des joueurs talentueux comme Nico Paz. Malgré cela, Cesc Fàbregas insiste sur la nécessité de recruter un attaquant de premier plan, capable d’être un titulaire indiscutable et d’aider l’équipe à rivaliser en Italie comme sur la scène européenne.

Les difficultés liées au transfert de Moise Kean

En réalité, Como souhaitait depuis longtemps recruter l’attaquant de la Fiorentina Moise Kean. Le club a soumis deux offres officielles pour l’international italien, dont la dernière s’élevait à 35 millions d’euros, plus des bonus. Ce transfert devait également revêtir une grande importance pour les listes de la Serie A et de la Ligue des champions.

Cependant, le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, a rejeté cette offre. Le directeur sportif de Como, Ludi, s’est alors mis à rechercher des alternatives et a tourné son attention vers Chelsea, basé à Londres.

L’option Liam Delap et les négociations

La direction du club avait auparavant conclu avec succès le transfert de Trevoh Chalobah avec Chelsea. Elle s’appuie désormais sur ces relations diplomatiques pour négocier au sujet de l’attaquant anglais Liam Delap, né en 2003. Le club londonien l’avait acheté à Ipswich un an plus tôt pour environ 40 millions d’euros.

Selon Sky Sport, l’option d’un prêt est actuellement à l’étude. Chelsea se serait déclaré prêt à prendre en charge une partie du salaire du joueur. Les premiers contacts entre les parties se sont révélés positifs, et le nom de Liam Delap s’impose sérieusement comme une alternative à Moise Kean.