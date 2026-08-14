15 médailles à Tachkent : les résultats marquants des Championnats d’Asie dans la capitale

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15 médailles à Tachkent : les résultats marquants des Championnats d’Asie dans la capitale

Le prestigieux Championnat d’Asie d’haltérophilie chez les cadets et les juniors, organisé dans notre capitale, Tachkent, bat son plein.

Selon le service de presse du Comité national olympique d’Ouzbékistan, la nouvelle journée de compétition a une nouvelle fois été très fructueuse pour nos représentants : en une seule journée, au bilan de nos athlètes, 1 médaille d’or, 5 d’argent et 9 de bronze ont été ajoutées.

L’or pour Muhammadshokir Turdaliyev

Notre talentueux athlète, engagé chez les cadets dans la catégorie des -95 kg, Muhammadshokir Turdaliyev a devancé tous ses adversaires à l’épaulé-jeté, devenant champion continental et offrant à notre équipe une nouvelle médaille d’or . Il a également terminé deuxième au classement du total olympique, remportant la médaille d’argent .

Nos héros médaillés d’argent et de bronze

Découvrez nos compatriotes qui ont décroché une place sur le podium au terme de luttes acharnées et disputées :

Médaillés d’argent :

  • Muhammadshokir Turdaliyev (Cadets, -95 kg) — au total olympique ;

  • Bekzod G‘ofirjonov (Juniors, -95 kg) — à l’épaulé-jeté ;

  • Bekzod G‘ofirjonov (Juniors, -95 kg) — au total olympique ;

  • Dilnura Xoldorova (Juniors, -77 kg) — à l’arraché ;

  • Dilnura Xoldorova (Juniors, -77 kg) — au total olympique.

Médaillés de bronze :

  • Alisher Osmanov (Cadets, -95 kg) — à l’épaulé-jeté et au total olympique (2 médailles de bronze) ;

  • Elbek Idiyev (Cadets, +95 kg) — à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total olympique (3 médailles de bronze) ;

  • Xulkar Ro‘ziqulova (Cadettes, +77 kg) — à l’arraché (1 médaille de bronze) ;

  • Dilnoza Fayzullayeva (Juniors, -77 kg) — à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total olympique (3 médailles de bronze).

Ainsi, les jeunes haltérophiles ouzbeks, qui incarnent l’avenir de leur discipline, démontrent une nouvelle fois leur haut niveau et leur excellente préparation aux Championnats d’Asie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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