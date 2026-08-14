Une mère a tué son bébé avec la chaleur d’un sèche-cheveux et écope de six ans de prison

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Une mère a tué son bébé avec la chaleur d’un sèche-cheveux et écope de six ans de prison

En Aberdeenshire, en Écosse, Courtney Gartshore, 28 ans, a été condamnée à six ans de prison pour avoir causé la mort de sa fille de trois mois, Dalia-Rose.

La tragédie s’est produite le 30 septembre 2023 à Peterhead. Au procès, il a été établi que Gartshore avait dirigé pendant une longue période l’air chaud d’un sèche-cheveux vers la tête et le corps du bébé. Environ 18 % du corps de la fillette avait subi de graves blessures.

Les experts ont déclaré que la principale cause du décès n’était pas les brûlures, mais une surchauffe extrême de l’organisme et un coup de chaleur.

Gartshore a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de blesser ou de tuer sa fille et qu’elle ne se souvenait pas avoir utilisé le sèche-cheveux. Toutefois, le tribunal l’a reconnue coupable de négligence d’une extrême gravité.

Portrait d’une femme aux cheveux noirs sur un fond neutre.

Le procès a également révélé qu’au moment des faits, la femme s’occupait seule du bébé et avait consommé de l’alcool.

Le juge Simon Collins a qualifié l’affaire d’« extrêmement préoccupante » et a souligné que Gartshore avait gravement manqué au devoir parental le plus fondamental.

Gartshore a finalement été condamnée à six ans de prison.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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